Informatyk spędzi 7 lat w więzieniu za to, że musiał mieć ostatnie słowo

Kiepsko wyszło.

Miał ostatnie słowo, kolejne lata spędzi w więzieniu

Wiecie zapewne, że niemal każdy informatyk "swoje wie" i bardzo trudno jest go przekonać do zmiany jego poglądów na daną sprawę. Jeden z przedstawicieli tego zawodu tak zaciekle chciał dowieść swego, że najbliższe siedem lat spędzi w więzieniu. Oburzony administrator IT chcąc udowodnić, że jego pracodawca ciągle ignorował błędy w zabezpieczeniach, usunął kilka kluczowych baz danych.Han Bing, administrator bazy danych w Lianjia, chińskiej firmie pośredniczącej w obrocie nieruchomościami, był jedną z pięciu osób w zespole ds. bezpieczeństwa, które miały dostęp do baz danych systemu finansowego firmy. Kiedy ktoś zalogował się jako root do systemu finansowego Lianjia i usunął całą bazę, firma miała wąskie grono podejrzanych.Czterech z pięciu pracowników natychmiast przekazało swoje laptopy i hasła, podczas gdy Bing odmówił ich przekazania twierdząc, że to prywatne informacje. Zgodził się na dostęp do swojego urządzenia przez śledczych pod warunkiem jego obecności. Na jego komputerze pierwotnie nie znaleziono żadnych obciążających go dowodów. Firma szybko uzmysłowiła sobie, że atak można przeprowadzić łącząc się z serwerem w sposób, który nie pozostawi żadnych śladów na laptopie.