Pięć trików w Mapach Google, którymi zaskoczysz znajomych

Na pewno nie znasz wszystkich.

Od premiery Map Google w 2005 roku minęło już 17 lat. Niektórzy z Was korzystają z nich od samego początku, inni byli wtedy zbyt młodzi lub nawet nie było ich jeszcze na świecie. Bez względu na to, jaki jest Twój stan wiedzy na temat Google Maps, z pewnością nie znasz wszystkich ukrytych w nich funkcji, ciekawostek i easter eggów . Powód takiego stanu rzeczy jest niezwykle prosty: jest ich cała masa. W niniejszym wpisie postaram się przedstawić Wam, Drodzy Czytelnicy, pięć trików w Mapach Google, którymi będziecie mogli zaskoczyć swoich znajomych.Zapewne wszyscy z Was kojarzą charakterystycznego ludzika w Mapach Google, dzięki któremu można uzyskać dostęp do widoku ulicy (ang. Street View). Ludzik w Google Maps nosi imię Pegman i zapewne nie wiedzieliście, że potrafi on zmieniać swój wygląd. Robi to wyłącznie w garści wybranych lokalizacji. Nie wierzysz? Otwórz na Mapach lokalizacje takie jak Pałac Buckingham Zamek w Windsorze lub jezioro Loch Ness , a przekonasz się o czym mówię.

2. Stwórz własną mapę w Google Maps

3. Udostępniaj swoją lokalizację w gronie znajomych

4. Korzystaj z Map Google offline

5. Wsiądź do wehikułu czasu

Źródło: mat. własnyPersonalizowana mapa w Mapach Google może przydać się na przykład w trakcie planowania wakacji ze znajomymi lub weekendowej przejażdżki rowerowej. Aby ją utworzyć otwórz Google Maps na swoim komputerze, kliknij na "hamburger menu" (trzy pionowe kreski w lewej górnej części ekranu) i wybierz "Twoje miejsca". Teraz zmień zakładkę na "Mapy" i na samej dole wybierz "utwórz mapę". Teraz będziesz mógł kreślić na swojej mapie warstwy, nanosić na nią pinezki oraz udostępniać wszystko wybranym bliskim Ci osobom.To z pewnością nie jest jedna z tych funkcji, jakie włączą osoby zafiksowane na punkcie swojej prywatności. Może się ona jednak okazać nieoceniona w gronie bliskich znajomych. Gdy ją aktywujesz, będziesz wiedział, czy bliska Ci osoba dotarła bezpiecznie do domu po imprezie lub czy przybędzie na spotkanie bez opóźnienia.Źródło: mat. własnyUdostępnianie lokalizacji w Mapach Google da się włączyć na smartfonie, którego dane lokalizacji będą wysyłane do aplikacji. W tym celu otwórz apkę Google Maps, dotknij swoje zdjęcie profilowe w prawej górnej części ekranu, a następnie wybierz "udostępnianie lokalizacji". Pozostaje dotknąć napis "Nowe udostępnienie", wybrać osoby do udostępniania im lokalizacji i określić, czy ma być udostępniana do jakiejś godziny czy przez cały czas. Po pomyślnej aktywacji wybrani znajomi będą widzieć Cię w obrębie aplikacji Mapy Google w czasie rzeczywistym.W dzisiejszych czasach problemem bywa nie tyle dostęp do danych pakietowych, co kiepski zasięg w niektórych regionach świata. Jeżeli chcesz być pewny tego, że Mapy Google nie stracą zasięgu w trakcie górskiej wędrówki, wycieczki rowerowej lub jazdy samochodem na danym obszarze, pobierz dany wycinek map na swój smartfon, aby dostępny był także w sytuacji zerwania połączenia z siecią. By to zrobić tapnij w ikonę swojego profilu w apce mobilnej Google Maps, wybierz "Mapy Offline" i wybierz mapę regionu, który chcesz pobrać. Proces ten wystartuje, gdy tylko połączysz się z siecią Wi-Fi. Wehikuł czasu w Mapach Google to naprawdę interesująca funkcja, pozwalająca szybko podejrzeć, jak wyglądała dana okolica w Street View przed laty. Uruchom Mapy Google w przeglądarce internetowej, a następnie przejdź do widoku ulicy, przenosząc Pegmana w interesujące Cię miejsce.Źródło: mat. własnyJeśli w lewym górnym rogu ekranu widnieje ikona zegara ze strzałkami, kliknij w nią. Skutkowało to będzie otworzeniem małej osi czasu, prezentującej wszystkie fotografie, jakie pracownicy Google wykonali w danym miejscu na przestrzeni lat. Klikaj na oś czasu, a zobaczysz jak dane miejsce wyglądało kilka lat wcześniejŹródło: mat. własnyZnałeś któreś z powyższych funkcji? Świetnie, zapewne nie wszyscy je znali. Być może znasz jeszcze mniej oczywiste "sztuczki", którymi chciałbyś się podzielić z innymi w komentarzu?Źródło: mat. własny