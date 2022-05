WhatsApp poprawi wygląd paska statusu. Sporo osób na to czekało

Jak dokładnie będzie działać nowa funkcja?

WhatsApp otrzyma przydatne usprawnienie

Źródło: WABetaInfo

WhatsApp już wkrótce wzbogaci się o zmianę, która może spodobać się użytkownikom. Mowa tu o istotną aktualizację dotyczącą paska statusu znajdującego się na każdym profilu – pozwoli ona na podgląd linków tam zamieszczanych. Nie wiadomo jednak, kiedy nowość zostanie wdrożona do publicznego wydania komunikatora.W przeciągu kilku ostatnich miesięcy doczekaliśmy się naprawdę pokaźnej liczby ogłoszeń dotyczących WhatsAppa. Wystarczy przypomnieć chociażby ostatni update , który wprowadzał reakcje emoji na wiadomości oraz zwiększenie limitu wysyłanych plików do 2 GB. Poza tym usprawniono system „głosówek” i uaktualniono niektóre elementy interfejsu. Programiści jednak nie próżnują i już planują wprowadzenie kolejnych usprawnień.Redakcja portalu WABetaInfo poinformowała o odkryciu niezwykle istotnej zmiany we wczesnej wersji beta komunikatora. Mowa tu o uaktualnieniu wyglądu linków umieszczanych w pasku statusu w odsłonie aplikacji na Androida , iOS oraz desktopy. Na razie nie znaleziono oficjalnego graficznego przedstawienia funkcji, więc użytkownicy na razie mogą spojrzeć wyłącznie na poglądową makietę. Co dokładnie zmieniono?Na ten moment linki na pasku statusu są ukazywane jako… po prostu linki. Mamy do czynienia z wyświetlaniem wklejonego hiperłącza – bez jakiegokolwiek wglądu w to, co zawiera strona. Może to skutkować licznymi nadużyciami, gdzie ludzie klikają w niesprawdzone linki i oszustom udaje się np. wyciągnąć niektóre dane przez podszycie się pod sprawdzony serwis itd. Trzeba przyznać, że to niekoniecznie dobre podejście komunikatora szczycącego się szyfrowaniem end-to-end.Nadchodząca aktualizacja wzbogaci linki o naprawdęo tym, dokąd konkretny link zaprowadzi użytkownika. To naprawdę dobra wiadomość – szczególnie dla osób ceniących swoje bezpieczeństwo. Potencjalny wygląd nowej funkcji możecie zobaczyć powyżej.Na razie jednak nie wiadomo, kiedy WhatsApp wzbogaci się o tego typu update. Obecnie dostęp do zmiany ma niewielka grupa beta-testerów. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że wkrótce programiści pozytywnie zaskoczą konsumentów.Źródło: WABetaInfo