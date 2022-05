Narysuj sobie obraz. Dzięki NVIDIA Canvas każdy może zostać artystą

Spodoba Ci się ten program.

O darmowej aplikacji NVIDIA Canvas po raz pierwszy pisaliśmy w czerwcu ubiegłego roku . Bazujące na opracowanej przez znanego producenta sztucznej inteligencji GauGAN narzędzie jest w stanie zamienić niemal kompletne gryzmoły w fotorealistyczny obraz. Narzędzie jest cały czas dopracowywane, co przekłada się na coraz piękniejsze grafiki.Przypuszczam, że wśród czytelników naszego serwisu są internauci, którzy podobnie jak ja chcieliby pięknie rysować, ale brakuje im talentu w tym zakresie. Z myślą o takich jak my NVIDIA stworzyła bezpłatny program NVIDIA Canvas, zamieniający dowolny rysunek w efektowną grafikę. Wszystko dzięki sztucznej inteligencji.Wystarczy, że po uruchomieniu narzędzia narysujesz na płótnie po lewej stronie schematyczny rysunek, a po prawej SI tworzyć będzie swoją interpretację tego dzieła. Maźnij zielenią, a powstanie trawa, dodaj nieco błękitu, a SI wyświetli wodę, brązowe plamy zostaną przekształcone w kamienie. Rezultaty eksperymentów bywają fenomenalne.

"Jestem zachwycona możliwościami oferowanymi przez NVIDIA Canvas"

"Dzięki niej mogę naszkicować dokładnie taki krajobraz, jakiego szukam i przekazać swoją wizję dyrektorowi artystycznemu lub specjaliście od lokalizacji. Nigdy nie miałam zbyt dużych umiejętności rysowania, a teraz czuję, że dzięki tej aplikacji mam supermoce artystyczne"

Pobierz NVIDIA Canvas i zostań artystą

Wystarczy rysunek jak ten po lewej, aby SI NVIDIA stworzyła na jego bazie piękny obraz. | Źródło: NVIDIAW Canvas można sprawić, że obraz zostanie "namalowany" w konkretnym stylu. Pozwalają na to specjalne filtry. Gotową pracę zapiszesz w postaci pliku PSD lub PNG. Gorąco zachęcamy do zabawy.- powiedziała Karen X. Cheng, wielokrotnie nagrodzona reżyserka.- konkluduje.NVIDIA Canvas może uruchomić każdy posiadacz karty graficznej NVIDIA RTX lub GeForce RTX.Wersja beta aplikacji NVIDIA Canvas widnieje w bazie oprogramowania Instalki.pl. Zachęcam do pobrania jej za darmo za pośrednictwem poniższego odnośnika.Źródło: NVIDIA