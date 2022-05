Huawei nie odpuszcza. Mapy Petal z obsługą aplikacji iTaxi

Mapy Petal - jak zamówić taksówkę?

Ambicje Huawei dotyczące równorzędnego konkurowania z Apple i Google na rynku mobilnych systemów operacyjnych wciąż są aktualne. Firma pomimo trudniej pozycji na rynku mobilnym po nałożeniu amerykańskich sankcji i odcięciu od usług Google wciąż rozwija własne produkty, a także aktywnie współpracuje z twórcami aplikacji.Właśnie ogłoszono, że autorskie Mapy Petal wzbogacono o obsługę polskiej korporacji taksówkarskiej – iTaxi . Przejazdy oferowane przez ponad 10000 kierowców będzie można zamawiać szybciej i wygodniej - bezpośrednio z poziomu map. Umożliwi to technologia App Linking, która służy do transferu osób pomiędzy platformami.Rozwiązanie jest już dostępne dla wszystkich użytkowników smartfonów Huawei. W celu skorzystania z usług iTaxi należy otworzyć na swoim telefonie Mapy Petal i wpisać swój adres docelowy. Kolejnym krokiem jest zamówienie przejazdu w sekcji „Taxi” poprzez wybranie ikonki iTaxi. Następnie użytkownik zostanie przekierowany do aplikacji przewoźnika (lub do strony umożliwiającej jej pobranie). Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu, klienci Huawei z całej Polski będą mogli szybciej i wygodniej zamówić taksówkę.iTaxi jest jednym z największych polskich przewoźników, oferując swoje usługi w ponad 100 miejscowościach, w tym w 12 największych polskich miastach. Firma posiada ponad 10000 taksówek, które dostępne są dla klientów prywatnych i biznesowych. Integracja usług iTaxi z Mapami Petal jest rozwinięciem dotychczasowej współpracy dwóch firm, dzięki której Aplikację Pasażera iTaxi można monitorować chociażby na zegarkach z serii Huawei Watch 3.Mapy Petal dostępne są na smartfonach Huawei. Stanowią one część ekosystemu opartego na Huawei Mobile Services (HMS), w skład którego wchodzą takie usługi jak AppGallery, Wyszukiwarka Petal, Przeglądarka Huawei, Huawei Asystent czy Chmura.Huawei AppGallery to sklep, który globalnie oferuje dostęp do ponad 177 tysięcy aplikacji zintegrowanych z HMS, a więc w pełni funkcjonalnych na urządzeniach Huawei, opartych o autorski system usług mobilnych.Źródło: Huawei