Wielka aktualizacja sterowników. Masz Windows 11 lub 10? Przeczytaj

Powinieneś je pobrać.

Nowe sterowniki NVIDIA

Nowe sterowniki AMD

Nowe sterowniki Intel

Ależ kumulacja. W sieci pojawiły się nowe wersje sterowników dla kart graficznych Intel, AMD i NVIDIA. Jednym słowem: każdy z Was powinien zaktualizować oprogramowanie swoich komputerów i to najlepiej w trybie pilnym. Poprawki zostały udostępnione z myślą o użytkownikach systemów Windows 10 i Windows 11, czyli lwiej części osób korzystających z pecetów w Polsce. O ile aktualizacja sterowników NVIDIA GeForce 512.77 jest niewielką łatką z kilkoma drobnymi poprawkami, to zaktualizowany sterownik Intela naprawia już kilka istotnych błędów, a sterownik AMD dodaje obsługę nowych kart.Sterownik NVIDIA GeForce 512.77 dodaje wsparcie dla gier Dolmen, Evil Dead: The Game i Vampire: The Masquerade – Swansong. Załatano też irytujący błąd prowadzący do awarii aplikacji Adobe Premiere Pro.Najnowsze sterowniki NVIDIA pobierzesz za pośrednictwem oprogramowania GeForce Experience (polecamy) lub wybierając opcję instalacji samego sterownika.Najnowszy sterownik dla kart graficznych AMD to przede wszystkim wsparcie dla nowych kart Radeon RX 6650 XT, RX 6750 XT i RX 6950 XT . To także usunięcie kilku irytujących błędów z tym torpedującym działanie przezroczystości i motywu aero w Windows 10. Novum jest suwak pozwalających dostosować efekt ostrości RSR. Zwiększono przy okazji wydajność kart AMD w grach Death Stranding oraz Watch Dogs: Legion. W tej pierwszej wzrost może wynieść nawet 10 procent w rozdzielczości 1440p po skorzystaniu z optymalizacji SAM.Kto korzysta ze sterowników graficznych Intel? W zasadzie większość użytkowników laptopów oraz osób korzystających ze zintegrowanych kart graficznych w komputerach stacjonarnych z procesorami tej marki.Sterownik graficzny Intel w wersji 30.0.101.1960 dodaje obsługę nowego układu do laptopów Alder Lake HX. Ponadto Intel obiecuje lepszą kompatybilność z dwoma nowymi grami: Evil Dead: The Game i Dolmen na procesorach Intel 11. generacji. Poprawiono błędy w Metro Exodus (ktoś w to gra na integrze?!), Call of Duty: Black Ops Cold War na DirectX oraz Elden Ring.Źródło: mat. własny