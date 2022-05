Wiadomości Google już niedługo zaproponują, co zrobić z wybranym SMS-em

Nowość może pomoc użytkownikom.

Wiadomości Google wzbogacą się o przydatną funkcję

Źródło: 9to5google

Wiadomości Google wkrótce wzbogacą się o dosyć istotną aktualizację. Wprowadzi ona propozycje działań, które można podjąć wobec konkretnych wiadomości – mowa tu chociażby o opcji oznaczenia ich gwiazdką, możliwości zaplanowania dnia wysłania odpowiedzi itd. Jak dokładnie będzie działać nadchodząca nowość?Google przez kilka ostatnich miesięcy wprowadziło sporo istotnych funkcji do mobilnej aplikacji Wiadomości. Warto tu chociażby wspomnieć o integracji z usługą Zdjęcia, co umożliwiło na łatwiejsze i skuteczniejsze wysyłanie MMS-ów. Poza tym doczekaliśmy się wdrożenia dodatkowych kategorii oddzielających wiadomości służbowe od tych prywatnych. Zaimplementowano również opcję szybkich odpowiedzi zarządzaną przez sztuczną inteligencję.Wszystko wskazuje na to, że już niedługo Wiadomości Google zyskają kolejne usprawnienia, które powinny przypaść do gustu przynajmniej części użytkownikom.Algorytm będzie analizował wiadomości i jeśli np. uzna, że jedna z nich jest ważna, to wyświetli użytkownikowi sugestię dotyczącą oznaczenia jej gwiazdką.Ułatwi to jej późniejsze odnalezienie, ponieważ zostanie ona stosownie wyróżniona. Dodatkowo, lecz na ten moment nie do końca wiadomo czego będzie ona dotyczyć. Prawdopodobnie pojawi się ona obok wiadomości zawierających np. datę. Pozostałe sugestie będą działać na bardzo podobnych zasadach i ich rodzaj będzie zależał od informacji zawartych w konkretnej wiadomości.Na razie jednak nie wiadomo, kiedy Google zdecyduje się na wprowadzenie wyżej opisanej nowości. Dostrzeżono niektóre jej elementy w wersji beta aplikacji Wiadomości, lecz nie zauważono graficznego przedstawienia poszczególnych funkcji. Należy więc – jak zawsze – uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości i liczyć na to, że już niedługo poznamy nieco więcej szczegółów.