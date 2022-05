Sklep Play wyświetli jeszcze więcej informacji o aplikacjach

Zmiany powinny spodobać się użytkownikom.

Sklep Play zaoszczędzi użytkownikom nieco czasu

Stary interfejs Sklepu Play (po lewej stronie), nowy interfejs (po prawej stronie) | Źródło: 9to5google

Google rozpoczęło testy kilku zmian w obrębie interfejsu Sklepu Play. Mają one sprawić, że użytkownicy zobaczą jeszcze więcej informacji o konkretnych aplikacjach bez potrzeby otwierania pełnej listy. Tym samym konsumenci docelowo jeszcze chętniej zainteresują się ofertą i przy okazji zaoszczędzą kilka cennych sekund.Trzeba przyznać, że ostatnio Google częściej wprowadza nowości, które kojarzą się z oszczędnością czasu. Jeśli korzystacie z urządzeń opartych o system Android, to z pewnością zauważyliście ten trend. Wszystko wskazuje na chęć kontynuowania tej strategii – kolejnym krokiem mają być poprawki interfejsu usługi Sklepu Play. Zostały one ogłoszone podczas cyfrowego wydarzenia I/O 2022.Sklep Play od dawna stosuje widok karuzeli polegający na wyświetlaniu list składających się z podglądu trzech aplikacji, gdzie możemy zobaczyć ich ikony, nazwę oraz ocenę. Po przewinięciu palcem pojawia się z kolei więcej programów i usług. Google planuje pozbyć się przynajmniej części elementów wykorzystujących ten sposób ukazywania dostępnych treści.Testowany. Pozwoli to na zamieszczenie tekstu promocyjnego dostarczonego przez deweloperów – nie zabraknie oczywiście ikony, nazwy oraz oceny. Użytkownicy ujrzą więc nieco więcej informacji, co ma ich skusić do szybszego zainstalowania apki. Warte wspomnienia jest też to, że Google nadal będzie pozwalał na przesuwanie takich list w lewo, co także spowoduje wyświetlenie pokaźniejszej liczby gier i aplikacji. Kliknięcie specjalnej ikony strzałki przeniesie z kolei użytkownika do pełniejszego widoku.Na raziei dotyczy np. zakładki „Polecane dla Ciebie”. Na razie nie możemy jeszcze mówić o publicznym wdrożeniu tych zmian i zapewne jeszcze sporo czasu minie, aż Google zdecyduje się na rozszerzenie ich zasięgu. Może na to wskazywać fakt przemieszania list pionowych z poziomymi. Kto wie, może koncern chce po prostu zaimplementować różne rozwiązania, by przetestować czego najbardziej chcą użytkownicy i co najlepiej „się sprzedaje”? Czas pokaże.Źródło: 9to5google