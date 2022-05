5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #287]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Tricount

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: Produkty w aplikacji: 2,69 zł-32,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

W tym tygodniu prezentujemy przydatne narzędzie do dzielenia wydatków, rozbudowany tytuł edukacyjny, a także ciekawą aplikację do zapisywania pomysłów. Mobilni gracze będą mogli spróbować swoich sił w kosmicznej strategii oraz symulatorze praw fizyki.

Deepstash

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: Produkty w aplikacji: 69,99 zł-484,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Przydatne narzędzie do dzielenia wydatków wśród znajomych czy członków rodziny. Pozwala na wygodne zapisywanie kosztów poniesionych podczas wycieczek, wspólnych aktywności czy kolacji w restauracji - wystarczy wysłać znajomym link do naszej grupy. Aplikacja samodzielnie podzieli wydatki i wyświetli rozliczenie z podziałem na osoby.Dodatkowym atutem (po utworzeniu konta) jest możliwość synchronizacji danych i dostęp na dowolnym urządzeniu.

Buckist

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: Produkty w aplikacji: 1,79 zł-32,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Rozbudowany tytuł edukacyjny oparty na idei dowiadywania się czegoś nowego każdego dnia. Znajdziemy tu mnóstwo inspirujących cytatów, ciekawostek i podsumowań najważniejszych informacji z książek, artykułów, podcastów itp. Wszystko w formie czytelnych kart, które możemy zapisywać lub dzielić się nimi ze znajomymi.Nic nie stoi również na przeszkodzie, żeby samemu dzielić się wiedzą i tworzyć własne karty.

Nova: Iron Galaxy

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 5,49 zł-519,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Ciekawa aplikacja do zapisywania różnorodnych pomysłów i śledzenia ich realizacji. Reklamowana jest jako narzędzie do tworzenia listy planów do realizacji przed śmiercią (ang. bucket list), ale nic nie stoi na przeszkodzie, by używać jej do dowolnych projektów. Możemy określać deadline, dodawać link do materiałów dodatkowych itp.Wartością dodaną są również gotowe listy z inspirującymi pomysłami przesyłane przez innych użytkowników.

Physics! Fun

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 4.4 i nowsze

Kosmiczna gra strategiczna dla miłośników science-fiction. Zarządzamy stacją kosmiczną, rozbudowujemy infrastrukturę, budujemy flotę itd. Nie zabrakło również misji związanych z eksploracją nieznanych sektorów czy bitew z obcymi statkami kosmicznymi.Gra jest dostępna w polskiej wersji językowej. Poza elementami strategicznymi znajdziemy tu także wątki fabularne (nasze wybory mają częściowy wpływ na rozwój historii).

Symulator praw fizyki w minimalistycznej oprawie. Pozwala na swobodną zabawę prostymi obiektami, cząsteczkami, a nawet bezwładnymi manekinami. Wszystkie elementy możemy dowolnie ustawiać, rzucać itp. Nie zabrakło również opcji związanych z wyłączaniem grawitacji. Ustawienia poszczególnych modułów możemy dopasować do testowanego scenariusza.Dodatkowym atutem jest opcja ustawiania ładunków wybuchowych.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!