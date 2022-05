circloO - prosta nie znaczy banalna (recenzja gry)

Wciągające łamigłówki.





circloO – minimalistyczna gra z fizyką w tle

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: Produkty w aplikacji: 13,14 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Trójwymiarowa grafika, otwarty świat, setki graczy na planszy - wydajność smartfonów pozwala obecnie twórcom gier na naprawdę sporo. Nie oznacza to jednak, że tylko produkcje obciążające nasze urządzenie do granic możliwości mają szansę odnieść sukces. Wręcz przeciwnie.circloO to dobry przykład, który potwierdza, że na grę przede wszystkim trzeba mieć pomysł. Mamy tu do czynienia z minimalistycznymi łamigłówkami opartymi o symulację praw fizyki. Naszym zadaniem jest sterowanie czarną kulką w taki sposób, by zdobyć wszystkie okręgi z danego poziomu.Poruszamy się w lewo lub prawo. Wszystko to brzmi banalnie, ale tu dochodzimy do sedna rozgrywki. Każdy zdobyty okrąg powiększa dostępną przestrzeń i dokłada przeszkody (brak możliwości wykonania skoku wymusza na nas konieczność rozpędzania się i korzystania z rozstawionych elementów). Do naszej dyspozycji jest kilkadziesiąt poziomów. Biorąc pod uwagę rosnący poziom trudności, ukończenie gry zajmuje kilka godzin.Gra wyświetla co jakiś czas reklamy, ale nie są zbyt nachalne. Ich wyłączenie to koszt nieco ponad 13 zł.circloO to bardzo udana produkcja. Prosta oprawa graficzna i przyjemnie trudne łamigłówki. Wygląda na to, że to całkiem dobry przepis na grę.