AMD FSR 2.0 to godny rywal NVIDIA DLSS

Pobierajcie i testujcie.

FSR 2.0 przegrywa z DLSS w kwestii wydajności?

A co z jakością obrazu?

Źródło: Digital TrendsNa wykresach tak. Przewagą FSR 2.0 jest jednak to, że to technologia otwarta, która działa nie tylko na kartach AMD i NVIDIA, co teoretycznie pozwala jej gościć w większej liczbie tytułów. DLSS działa tylko z układami RTX 2000 i RTX 3000, podczas gdy FSR 2.0 można uruchomić nawet na kartach GTX 1000.Digital Trends porównało również to, jak wygląda oprawa graficzna przy każdym z ustawień. FSR 2.0 i DLSS w przypadku Deathloopa w trybie jakości oferują w zasadzie identyczny poziom detali. Wydaje się, że FSR 2.0 stara się bardziej wyróżniać obraz. W trakcie dynamicznej rozgrywki jest to raczej niemożliwe do wychwycenia.Źródło: Digital TrendsObie technologie mocno różnią się od siebie od strony technicznej i czuję, że warto poświęcić temu odrębny wpis. Gracze powinni być zadowoleni z tego, że NVIDIA DLSS na reszcie ma konkurencję.Źródło: Digital Trends