Majowa aktualizacja Windows 10 KB5013942 to kupa kłopotów

Tak, znowu problemy.

Windows 10 KB5013942 - problemy

Majowa aktualizacja Windows 11 nie wyszła Microsoftowi najlepiej. A co z majową aktualizacją Windows 10? Cóż, też sprawia problemy. Błędy raportowane w związku z instalacją poprawki zbiorczej KB5013942 dla Windows 10 nie są może aż tak irytujące jak te z łatki Windows 11 KB5013943 , ale jest ich niestety sporo. Rzut oka na Centrum Opinii pokazuje, że sytuacja nie jest najlepsza.Aktualizacja KB5013942 dla Windows 10 została udostępniona w ramach cyklu Patch Tuesday w drugi wtorek bieżącego miesiąca, czyli 10 maja. Jest to łatka obowiązkowa i w przypadkach niektórych konfiguracji instaluje się samodzielnie. Powinna naprawiać błędy z zakresu bezpieczeństwa i inne drobne niedociągnięcia, jednak tradycyjnie dla części użytkowników systemu Microsoftu zwiastuje ona kłopoty.Wśród najbardziej drażniących usterek wymienić należy błąd wydłużający procedurę rozruchu systemy do 40 minut. Drugi na liście wydaje się być bug prowadzący do awarii programów korzystających z .NET 5. Szczęśliwymi są w kontekście tych zdarzeń ci użytkownicy, na komputerach których KB5013942 w ogóle nie chce się zainstalować.