Nowości w Windows 11. Te zmiany zauważysz już wkrótce

Jest tego trochę.

Spotlight na pulpicie

Snap Layouts

Eksplorator plików

Kolorowy menedżer zadań

SMB1 dla systemu Windows 11 Home

Sieci

Instalacja Windows 11

Ustawienia

Źródło: Windows CentralAplikacja Microsoft Journal będzie od teraz domyślnie przypięta w menu "Pióro" na urządzeniach z ekranami dotykowymi. Jeśli aplikacja nie jest zainstalowana, kliknięcie ikony spowoduje otwarcie sklepu Microsoft Store w celu jej pobrania.Źródło: MicrosoftOd wersji 22598, etykieta głośności w zasobniku systemowym jest wyświetlana, gdy dźwięk przestrzenny jest aktywny, a etykieta ikony baterii pokazuje szacowany czas pracy baterii.W systemie Windows 11 build 22598, funkcja Spotlight stanie się domyślnym ustawieniem do ustawiania tapet na Pulpicie dla nowych instalacji. Funkcja pobierze obrazy 4K, gdy tylko będzie to możliwe.Źródło: Windows CentralJeśli zwykle przyciągasz okna podczas pracy z wieloma aplikacjami, gdy użyjesz skrótu "Win + Z", układy będą wyświetlane z cyframi, aby ułatwić ich identyfikację i przeciąganie okien za pomocą klawiatury. Ta funkcja pojawiła się w kompilacji 22593.Źródło: Windows CentralW ostatnich pięciu buildach preview systemu Windows 11 Eksplorator plików otrzymał łącznie kilka poprawek. Na przykład w kompilacji 22593 domyślny menedżer plików wprowadził nową stronę główną o nazwie "Home". To tak naprawdę dotychczasowa strona "szybki dostęp", dostępna pod inną nazwą. Co ciekawe szybki dostęp nie zniknie, ale w obrębie folderu "Home".Źródło: Windows CentralSekcja przypiętych plików to teraz "Ulubione". W Windows 11 build 22610 inaczej wyglądają ikony sekcji zmiany nazwy i właściwości.W kompilacji 22610 system Windows 11 otrzymał zaktualizowaną wersję aplikacji Menedżer zadań, która teraz używa systemowego koloru akcentu dla heatmapy na karcie "Procesy". Niektóre kolory akcentów nie pozwalają na wyraźną prezentację heatmapy i w takich przypadkach użytkownikowi będzie prezentowany kolor domyślny.Źródło: MicrosoftWięcej uwagi nowemu Menedżerowi Zadań poświęciliśmy tutaj Począwszy od wersji Windows 11 22H2, protokół SMB1 zostanie domyślnie wyłączony w systemie Windows 11 Home w celu poprawy bezpieczeństwa. Nadal będzie można go włączyć, ale firma planuje usunąć pliki binarne z systemu operacyjnego.Począwszy od wersji 22616 i nowszych, w Windows 11 Pro zniknęła opcja wybrania konta lokalnego przy instalacji systemu. Od teraz wymagane jest konto Microsoft przy instalacji... o ile użytkownik nie będzie chciał skonfigurować urządzenia jako komputera do szkoły lub pracy.We wczesnym cyklu rozwojowym wersji 22H2 firma wprowadziła zmiany sieciowe, aby uniemożliwić połączenia przy użyciu TKIP. W kompilacji 22610 zmiana została cofnięta, aby ponownie umożliwić te połączenia. System będzie powiadamiał użytkowników o konieczności łączenia się przy użyciu bezpieczniejszych technologii, takich jak WPA2 (obecny standard to WPA3).Podczas gdy aplikacja Ustawienia otrzymała liczne nowości na przestrzeni prac nad wersją 22H2, w ostatnich pięciu buildach zmieniła się tylko jedna rzecz. Pozycja "Twój telefon" w sekcji dot. urządzeń Bluetooth zmieniono na Phone Link.Źródło: Windows Central