Android 13 dla telewizorów ma asa w rękawie. Spodoba Ci się

Beta 2 już jest.

Android 13 dla telewizorów

Android 13 na telewizorach - kiedy?

W trakcie Google I/O 2022 zaprezentowano lub zapowiedziano garść produktów budzących większe emocje, jak choćby smartfony Google Pixel 7, te odrobinę mniej emocjonujące - przykładem może być ważna aktualizacja Android Auto - oraz te, które przeszły bez echa. Niemalże nikt nie zainteresował się dostępną obecnie jedynie dla deweloperów Android 13 Beta 2 for TV, czyli oprogramowaniem wprowadzającym nie tylko drobne usprawnienia na telewizorach z Androidem, ale też ważną zmianę od strony funkcjonalnej.Najważniejsze zmiany w nowej wersji beta Androida 13 dla telewizorów dotyczą zwiększenia liczby opcji personalizowania wyglądu UI, celem urozmaicenia sposobów interakcji z platformą. Kluczową nowością jest tryb obraz w obrazie (picture-in-picture), którego okno widnieje z boku ekranu podczas przeglądania menu smart telewizorów. Ma on na celu poprawę wielozadaniowości na naprawdę dużych telewizorach.Informacje o wydaniu nie mówią, jak duże będzie okno trybu PiP, ale zgodnie z wpisem na blog.esper.io dotyczącym Androida 13 Beta for TV 2, programiści będą mogli wybrać między proporcjami 1:2,39 lub 2.39.1. Jest to oczywiście wyłącznie beta, więc wszystko się jeszcze może zmienić do dnia debiutu stabilnej wersji oprogramowania.Novum są również zmiany w obrębie interfejsu Keyboard Layouts API, aby obsługiwać różne układy oprócz tradycyjnego standardu QWERTY. Android 13 Beta 2 to także poprawki wydajności systemu audio i interfejsu HDMI, ale nie wiadomo na ten moment czym się przejawiają.Po obecnej pojawią się jeszcze dwie wersje beta, a następnie finalne wydanie Androida 13 Beta na telewizory. Beta 3 będzie nieco stabilniejsza, a Beta 4 szykowana jest jako gruntowny test aplikacji i funkcji. Android 13 dla telewizorów zostanie udostępniony w lipcu bieżącego roku.Źródło: esper.io