Kupa udekorowana wiśnią. Nowe emoji w drodze

Efekty połączeń są coraz dziwniejsze.

Nowe emoji w Emoji Kitchen

Jak połączyć dwa emoji ze sobą, aby stworzyć zupełnie unikalny obrazek? Odpowiedzią na to pytanie jest funkcja Emoji Kitchen , która zadebiutowała w obrębie popularnej klawiatury wirtualnej Gboard w lutym 2020 roku. Emoji Kitchen pozwala miksować często pozornie nie pasujące do siebie grafiki, by dzięki temu wykreować coś nowego. Najnowsza aktualizacja Emoji Kitchen umożliwia łączenie w pary jeszcze większej liczby emotek.Jeśli nie miałeś okazji korzystać z Kuchni Emoji, musisz wiedzieć, że jest to jeden z ciekawszych dodatków do Gboard na Androida. Pozwala połączyć dwa emotikony w jedną naklejkę lub podwoić określony emotikon, aby uzyskać często komediowy efekt. Od czasu premiery, Emoji Kitchen stale się rozwija, oferując coraz dziwniejsze kombinacje. Te najnowsze są NAPRAWDĘ dziwne.