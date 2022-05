Rewolucja w Biedronce. Nowa aplikacja mobilna Biedronka już jest

Pobierajcie i testujcie.

Nowa aplikacja Biedronki już 18 maja

Nowa aplikacja Biedronki - gdzie pobrać?

Z końcem marca informowaliśmy Was o tym, że Biedronka nareszcie przygotowuje nową wersję aplikacji . Do tej pory apka Twoja Biedronka budziła raczej wyłącznie negatywne skojarzenia, co znalazło odzwierciedlenie w średniej ocen narzędzia w sklepie Google Play. Wygląda na to, że pełna wersja nowej aplikacji Biedronka zadebiutuje już 18 maja tego roku.Wszyscy uczestnicy programu lojalnościowego Moja Biedronka otrzymali na swoje skrzynki mailowe wiadomości odnośnie nowego regulaminu karty Moja Biedronka oraz zaktualizowanej polityki prywatności. Nowością towarzyszy debiut kolejnej odsłony aplikacji Biedronka, które w końcu będzie wyglądało i działało dokładnie tak, jak powinno od samego początku.Przede wszystkim apka Biedronki nareszcie zastąpi plastikowe karty oraz niemający wiele wspólnego z prywatnością proces podawania swojego numeru telefonu przy kasie w sklepie. Oczywiście nowości nie ograniczają się jedynie do tejże funkcjonalności.Przydatny program da konsumentowi wgląd w jego historię zakupów, pozwoli sprawdzić ceny produktów dzięki skanerowi cen (kocham!), pozwoli znaleźć najbliższy sklep, czy wreszcie umożliwi korzystanie z promocji przygotowanych ekskluzywnie z myślą o użytkownikach apki.Na miłośników płatności BLIK czeka opcja płacenia za zakupy w sklepie BLIK-iem bez kodu. Usługa ta prawdopodobnie zadebiutuje z opóźnieniem.Nowa aplikacja Biedronki trafiła już do bazy oprogramowania Instalki.pl. Każdy z Was może z niej skorzystać we wcześniejszym dostępie, korzystając z poniższego odnośnika. Na tę chwilę dostępne jest tylko wydanie przeznaczone dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android. W momencie premiery pojawi się również wariant na iOS.Ważne: opcja zalogowania się w obrębie aplikacji jest dostępna tylko dla wąskiego grona testerów.Narzędzie działa na sprzęcie z systemem Android 6.0 i nowszym, a w dniu premiery będzie dostępne także na smartfony z oprogramowaniem iOS 12.0 lub nowszym.Źródło: Biedronka