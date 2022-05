Nowy interfejs Android Auto to prawdziwa petarda. Zobacz dlaczego

Nareszcie będzie wyglądał dobrze na każdym ekranie.

Nowy interfejs Android Auto

"Istnieją trzy główne funkcje, którym kierowcy nadają priorytet w swoich samochodach: nawigacja, media i komunikacja. Nowy projekt interfejsu Android Auto umieszcza każdy z tych modułów w osobnym panelu"

Android Auto to najlepsze, co mogło spotkać kierowców nowoczesnych aut, korzystających na co dzień ze smartfonów z systemem Android. Możliwość przeniesienia na ekran systemu multimedialnego użytecznych aplikacji pokroju Map Google i Spotify zupełnie odmienia doświadczenia płynące z obsługi samochodu i podróży. Miło mi poinformować, że Google szykuje dużą aktualizację swojego narzędzia, które uczyni go znacznie, znacznie lepszym. Android Auto otrzyma już wkrótce nowy, bardziej wszechstronny interfejs, co zapowiedziano w trakcie Google I/O. Android Auto wcześniej wymagał określonych proporcji ekranu, aby UI prezentowało się odpowiednio dobrze. Niestety, na pionowych ekranach oraz tych o najbardziej szerokokątnych proporcjach nie działał lub prezentował się fatalnie. Teraz wszystko ma się zmienić, a Android Auto nareszcie dostosuje się do absolutnie każdego wyświetlacza.- dowiedzieliśmy się. Istotnie, świetnie to wygląda.Mapy zajmują największy panel główny, a panele mediów i komunikacji są ułożone jeden obok drugiego. Na wizualizacji widać także pasek stanu i nawigacji. Aby dostosować się do niezliczonej ilości różnych rozmiarów ekranu, elementy te można ustawić w dowolnej orientacji, która najlepiej sprawdzą się w danym samochodzie. To ma sens.Premiera nowego interfejsu Android Auto będzie miała miejsce jeszcze tego lata. Kiedy dokładnie? To będzie miła niespodzianka.Źródło: Google