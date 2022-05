To koniec Google Pay. Nadchodzi Google Wallet

Czy powrót do korzeni to dobra decyzja?

Nadchodzi Google Wallet, zapomnijcie o Google Pay

Google ogłosiło właśnie powrót aplikacji Wallet, której debiut ma nastąpić „wkrótce”. Ten cyfrowy portfel ma posłużyć do przechowywania nie tylko karty płatniczej, ale także dokumentów tożsamości czy biletów komunikacji miejskiej. Sama idea wydaje się rzecz jasna bardzo ciekawa, lecz czy aby na pewno potrzebna?Przygoda koncernu z mobilnymi płatnościami jest dosyć skomplikowana. Użytkownicy od 2018 roku mogą bez przeszkód korzystać z Google Pay – usługi pozwalającej na realizowanie płatności przy użyciu swoich telefonów. Pewien czas temu amerykańscy konsumenci otrzymali nawet odświeżoną wersję tej aplikacji. Zapewne nieliczni pamiętają jednak, iż wcześniej nazywała się ona Android Pay. Jeszcze wcześniej… Google Wallet. No właśnie, o co więc chodzi z tym wpisem?Tytułowe ogłoszenie nieco skonfundowało internautów podczas wczorajszego cyfrowego wydarzenia Google I/O 2022 (można to zobaczyć chociażby w komentarzach pod poniższym materiałem wideo). Zaprezentowano bowiem mobilną aplikację Google Wallet, czyli niejako powrót do korzeni – oryginalna usługa pod tą nazwą pojawiła się już w 2011, by w 2016 zostać przemianowana na Android Pay.