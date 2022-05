CCleaner z ogromną aktualizacją. Usprawni ona wydajność komputerów

CCleaner 6.0 zadebiutował - oto wszystkie nowości

Źródło: CCleaner

Zadebiutowała właśnie szósta wersja programu CCleaner. Wprowadza ona przede wszystkim dwa ciekawe usprawnienia, które powinny spodobać się użytkownikom narzekającym na zbyt wolne działanie komputera. Mowa tu o optymalizatorze wydajności oraz ulepszonym systemie aktualizowania programów. Poza tym postarano się o implementację licznych pomniejszych opcji i ułatwień.Sporych rozmiarów aktualizacje CCleanera nie pojawiają się zbyt często, bo zazwyczaj co kilka miesięcy. Nadal jednak mamy do czynienia z najpopularniejszym programem służącym do czyszczenia i optymalizacji działania różnych urządzeń. Dlatego też zapewne sporo osób ucieszy się na wieść, że debiutujący właśnie patch usprawni m.in. efektywność podstawowych funkcji usługi. O czym dokładnie mowa? CCleaner 6.0 to przede wszystkim debiut narzędzia okrzykniętego. Jego głównym zadaniem jest wykrywanie aplikacji, które spowalniają pracę komputera w momencie ich nieaktywności. Następnie pomaga w przełączeniu tych programów w tryb uśpienia i przekierowuje zasoby do innego zadania. „Budzenie” aplikacji odbywa się natychmiastowo w momencie próby ich aktywacji. Wszystko to pozwala na uwolnienie mocy obliczeniowej i pamięci, co rzecz jasne przekłada się na wzrost wydajności samego systemu.Programiści wymieniają kilka przykładów tego, co sprawia, że nasz komputer nie działa już tak dobrze, jak przy pierwszym uruchomieniu. Mowa tu chociażby o usługach systemowych, zaplanowanych zadaniach czy programach ładujących się razem z systemem. Wszystko to powoduje przeładowanie pamięci i mocy obliczeniowej sprzętu i skutkuje m.in. frustracją użytkowników.Przy okazji poinformowano, że. Dodano do niego ponad 50 nowych programów, które można zaktualizować do najnowszej wersji za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Teraz też można zainstalować patche do wszystkich usług za pomocą jednego przycisku – to naprawdę super wiadomość.Oczywiście to nie ostatnia dobra wiadomość. System „czyszczący” programu wzbogacił się o opcję analizy i usuwania dzienników dystrybucji oprogramowania systemu Windows, opcjonalne czyszczenie plików kopii zapasowych programów Google, Apple oraz Steam. Usprawniono też czyszczenie historii przeglądania przeglądarki Safari.Postarano się też ooraz ułatwiono wybieranie docelowej ścieżki instalacji CCleanera. Zdecydowano się też na wprowadzenie różnych drobnych ulepszeń zabezpieczeń opartych na np. statycznej analizie kodu czy testach penetracyjnych.Zapowiedziano też, że już wkrótce program zyska kolejne ważne nowości. CCleaner 6.0 powinien być już dostępny, mogą z niego skorzystać zarówno konsumenci wersji Free, jak i te osoby posiadające odsłonę Professional.Źródło i foto: CCleaner