Wow. NVIDIA udostępniła kod źródłowy sterownika dla Linuxa

Piekło zamarzło.

Kod źródłowy sterowników NVIDIA GPU dla Linuksa

"To wydanie jest znaczącym krokiem w kierunku poprawy jakości korzystania z układów graficznych NVIDIA w systemie Linux, ich ściślejszej integracji z systemem operacyjnym, a także dla programistów w zakresie debugowania, integracji i wsparcia. W przypadku dostawców dystrybucji systemu Linux moduły typu open source zwiększają łatwość użytkowania. Canonical i SUSE mogą natychmiast pakować moduły otwartego jądra w dystrybucjach Ubuntu i SUSE Linux Enterprise"

Właśnie miało miejsce historyczne wydarzenie z punktu widzenia miłośników otwartoźródłowego oprogramowania oraz entuzjastów programowania, korzystających na co dzień z systemów Linux. Firma NVIDIA postanowiła udostępnić fragment kodu źródłowego sterowników dla Linuksa. Tak, nie jest to cały kod, ale i tak krok w dobrą stronę.Co dokładnie się stało? Otóż NVIDIA będzie publikowała moduły jądra dla swoich GPU na Linuksie na otwartoźródłowej licencji GPL/MIT. Wszystko to począwszy od wydania R515. Kod źródłowy dla tych modułów znaleźć można na GitHubie, pod tym adresem - czytamy w komunikacie.W skrócie: sterowniki powinny być bezpieczniejsze i bardziej dopracowane za sprawą wpływu na nie ogromnej społeczności Linuksa. Z perspektywy użytkownika oznacza to potencjalnie dużo łatwiejsze użytkowanie oraz usprawnienie procesu podpisywania i dystrybucji sterowników dla kart graficznych NVIDIA GeForce.Na tę chwilę wszystkie te dobrodziejstwa dotyczą wyłącznie kart graficznych Turing i Ampere, czyli serii RTX 2000, RTX 3000 oraz układów dla stacji roboczych i centr danych, zbudowanych w oparciu o tę architekturę.Źródło: NVIDIA