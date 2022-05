Majowa aktualizacja Windows 11 psuje programy. Użytkownicy wściekli

Tak, znowu to samo.

Windows 11 KB5013943 - aplikacje nie włączają się

Można powiedzieć, że wykrakaliśmy. Kilka dni temu po raz pierwszy od dłuższego czasu informowaliśmy o błędach w nowej aktualizacji systemu Windows 11. Wtedy to właśnie pisałem, że o kolejnych bugach doniesiemy zapewne już przy okazji udostępnienia majowej aktualizacji Windows 11, planowanej na 10 maja. Nie myliłem się. Poprawka KB5013943, wydana w ramach cyklu Patch Tuesday, powoduje poważne problemy z uruchamianiem aplikacji.Jeżeli na Twoim komputerze z Windows 11 zainstalowana jest już aktualizacja zbiorcza z maja 2022 roku, być może zauważyłeś, że wiele aplikacji po prostu przestało działać. Łatka KB5013943, instalująca się automatycznie aktualizacja zabezpieczeń, powoduje awarię niektórych aplikacji korzystających z .NET framework. W niektórych przypadkach użytkownicy otrzymują kod błędu 0xc0000135.Wśród najpopularniejszych narzędzi dotkniętych problemem jest Discord, Sound Blaster Command, KeePass, instalator Visual Studio, Corsair iCUE, i Microsoft Teams. Z instalatorem Visual Studio zgłaszali również problemy użytkownicy Windows 10, więc problem może dotyczyć obu systemów.Jak to bywa w takich przypadkach, nie każdy jest poszkodowany. Liczba zgłoszeń w Centrum Opinii jest jednak dość duża. Najczęściej występują komunikaty o błędzie uniemożliwiającym uruchomienie aplikacji, ale do rzadkości nie należą też BSOD -y.Jeśli problem dotyczy także Twojego komputera, pomóc może ponowna instalacja platform .NET (zarówno 3.5, jak i 4.8).Nie pomogło? Zostaje odinstalowanie aplikacji.