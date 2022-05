mObywatel 2.0 z ogromnymi zmianami. Poznaj je wszystkie

Jest na co czekać.

mObywatel 2.0 czyli jeszcze więcej świetnych funkcji

Na #IMPACT22 pokazujemy plany na nadchodzący rok. mObywatel2.0 to:

płatności

pełnomocnictwa

prawa jazdy



ale też nowa filozofia tworzenia e-usług



Zapraszam do obejrzenia i komentowania pierwszych makiethttps://t.co/UugWWteJ45 — Janusz Cieszyński (@jciesz) May 11, 2022

mObywatel 2.0 - nowości

zwrotu podatku

dofinansowania z gminy

decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola

upływie terminu ważności paszportu i dowodu osobistego

udzielisz pełnomocnictwa innej osobie

załatwisz sprawę jako pełnomocnik przez e-usługę i w urzędzie

zweryfikujesz e-pełnomocnictwa używając kodu QR.



Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej

Krajowym Rejestrem Sądowym

Rejestrami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rejestrem Komorników i Notariuszy.

O cyfryzacji w Polsce można powiedzieć dużo różnych rzeczy i niektóre opinie z pewnością podzielą społeczeństwo. Nikt chyba nie ma jednak wątpliwości co do tego, że aplikacja mObywatel to coś, co udało się stworzyć niemalże wzorowo. Cyklicznie aktualizowane, darmowe narzędzie od Ministerstwa Cyfryzacji agreguje całą masę ciekawych funkcji. Można w niej wyświetlać prawo jazdy, legitymację szkolną, dowód osobisty, sprawdzić informacje o przeglądzie i ubezpieczeniu pojazdu, uzyskać dostęp do eRecept i kilku innych rzeczy. Zapowiedziano właśnie gigantyczną aktualizację mObywatel 2.0, na którą czekamy z wypiekami na twarzy.Kluczowa wiadomość dotyczy tego, że już wkrótce mObywatel będzie dostępny nie tylko na urządzenia mobilne, ale także w przeglądarkach internetowych na komputerach osobistych. Cyfrowy portfel na dokumenty zostanie przy okazji wzbogacony o nowe możliwości. Pozwoli na przykład opłacić podatek i poinformuje użytkownika o końcu ważności jego dokumentów.O nowościach poinformował za pośrednictwem Twittera Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu ds. cyfryzacji.Już teraz każdy chętny może uzyskać dostęp do testowej wersji webowego serwisu mobywatel.gov.pl , gdzie bez logowania się na konto przejrzy niemal wszystkie zapowiadane funkcjonalności.Gdy poklikacie, nie zapomnijcie podzielić się opinią w krótkiej ankiecie , która pomoże usprawnić tworzenie mObywatela 2.0.Dowiadujemy się, że mObywatel 2.0 wyśle powiadomienia dotyczące na przykład:To nie wszystko. Nowy mObywatel to także łatwiejsze załatwianie spraw za pomocą pełnomocnictw.mObywatel ułatwi załatwianie spraw za pomocą pełnomocnictwa.W aplikacji i na stronie:mObywatel będzie zintegrowany z poniższymi rejestrami:Dzięki temu automatycznie rozpozna uprawnienia każdego Polaka.Wisienką na torcie będzie zintegrowany system e-Płatności. Formularze będą automatycznie wypełniane, system będzie bezprowizyjny, a realizacja wpłat będzie natychmiastowa.Równie emocjonująca wiadomość dotyczy młodych i starszych osób zdających prawo jazdy. Wystawienie elektronicznego prawa jazdy potrwa podobno 0,3 sekundy od wpisania do systemu informacji o zdanym egzaminie. Kierowcy zanim otrzymają fizyczny dokument będą mogli korzystać z jego elektronicznej wersji.Bardzo mocno trzymamy kciuki – zapowiada się coś wspaniałego.Źródło: mobywatel.gov.pl