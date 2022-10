Najlepsze aplikacje na Android Auto. Pokochasz zwłaszcza pierwszą

Zestawienie aplikacji na Android Auto.

Coraz większa liczba Polaków jeździ na co dzień samochodami z udogodnieniami w postaci Android Auto i Apple Car Play. Dzięki nim, po uprzednim połączeniu smartfona drogą przewodową lub bezprzewodową, można na ekranie systemu multimedialnego w samochodzie korzystać z aplikacji zainstalowanych na sparowanym urządzeniu mobilnym. Lista aplikacji kompatybilnych z Android Auto nie jest aż tak długa, jak można by przypuszczać, ale niestety nie została ona nigdzie opublikowana. W tym wpisie przedstawię Wam najlepsze aplikacje na Android Auto, które są nieocenione w podróży.W porządku, zaczynam od najmniej oczywistej pozycji w zestawieniu. Najmniej oczywistej, bowiem YouTube na Android Auto oficjalnie nie ma. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby uruchomić tę aplikację i korzystać z niej zarówno na postoju, jak i w trakcie jazdy. YouTube jest najczęściej poszukiwaną apką na Android Auto. Uwaga: stanowczo ODRADZAM śledzenie wyświetlanego w ten sposób obrazu kierowcy. YouTube na Android Auto to rozwiązanie przede wszystkim dla pasażerów.YouTube w samochodzie zainstalujesz pobierając plik AAStore z tego adresu . Musisz wyrazić zgodę na instalowanie oprogramowania spoza sklepu Google Play i zainstalować plik na smartfonie. Po zainstalowaniu aplikacji, uruchom program na Android Auto i z listy wybierz Fermata Auto. Gdy ten włączy się, kliknij na dole interfejsu na symbol odtwarzania filmu i gotowe - YouTube działa. Na konto można się zalogować, ale nie trzeba.Alternatywą dla Fermata Auto jest CarTube. Ten jednak nie działa w trakcie jazdy.Nikt nie wyobraża sobie chyba podróżowania nowoczesnym samochodem bez dobrej jakości map. Najlepsze zapewnia oczywiście aplikacja Mapy Google. Mapy Google znacząco przewyższają wszystkie alternatywy pod względem dostępności różnych POI (ang. points of interests), precyzji wytyczania tras, czy też przejrzystości interfejsu. Wyświetlają informacje o ruchu drogowym, pozwalają omijać korki i automatycznie proponują szybszą trasę na podstawie danych o utrudnieniach.Nie ma problemu, aby równolegle z jedną aplikacją na Android Auto uruchomić drugą. Yanosik stanowi wspaniałe uzupełnienie dla Map Google z dość prozaicznej przyczyny. Za sprawą działającego w tle Yanosika unikniesz wielu mandatów - apka skutecznie ostrzega przed fotoradarami oraz lotnymi patrolami policji. Nie zachęcam nikogo do jazdy niezgodnej z przepisami i posiłkowania się Yanosikiem. Zachęcam do korzystania z Yanosika po to, aby oszczędzać pieniądze i częściej ściągać nogę z pedału gazu.Rozumiem, że nie każdy musi być fanem Map Google. Jako alternatywę proponuję zatem działające na Android Auto mapy Waze. Sam korzystałem z nich przez dłuższy czas, by finalnie powrócić do rozwiązania lansowanego przez firmę z Mountain View. Waze znacznie lepiej od Map Google ostrzega przed patrolami policji, ma zdaniem sporej części użytkowników ładniejszy interfejs i inny, dość specyficzny algorytm proponowania tras. Swój urok Waze zawdzięcza zrzeszonej wkoło aplikacji społeczności, która wzajemnie ostrzega się o zagrożeniach i utrudnieniach, dostaje za to punktu i awansuje w światowym rankingu. Spróbuj, na pewno warto.Słuchanie muzyki w samochodzie? Tylko na Spotify. Jeśli masz dość polityki i reklam wszechobecnych w radio, przerzuć się na Spotify w opcji płatnej. Aplikacja Spotify na Android Auto działa doskonale, ma wygodny w obsłudze interfejs (nie tylko w samochodach z ekranami dotykowymi) i jest po prostu najlepiej działającą z aplikacji muzycznych w obrębie systemu AA.Audiobook zamiast muzyki? Dlaczego nie! Audible to amerykańska platforma, na której znajduje się mnóstwo audiobooków w języku polskim. W trakcie długiej podróży słuchanie czytanych na głos książek może okazać się dużo bardziej odprężające od ponownego odsłuchiwania tej samej ulubionej playlisty na Spotify.Na Android Auto dostępna jest garść przeróżnych komunikatorów. Jednym z nich jest WhatsApp. Nie wiedziałeś? Jeśli masz konto WhatsApp, na Android Auto będziesz mógł odczytywać powiadomienia o wiadomościach oraz treści tych wiadomości. Niestety, na tę chwilę odpisywanie na wiadomości WhatsApp na Android Auto nie jest możliwe i prawdopodobnie nigdy nie będzie.Kolejny z popularnych komunikatorów, który jest dostępny na Android Auto. Podobnie jak WhatsApp, umożliwia wyłącznie odczytywanie nadchodzących wiadomości. Discord na Android Auto zadebiutował stosunkowo niedawno. Pojawił się dopiero przy okazji aktualizacji o numerze 144.13. Popularny komunikator w wydaniu samochodowym pozwala odczytywać w wygodny sposób wszystkie wiadomości, jakie nadesłano w trakcie przejazdu. Tapnięcie na wiadomość pozwala odczytać ją na głos przez wirtualnego asystenta. Discord na AA daje nawet możliwość odpowiadania na komunikaty, ale wyłącznie za pośrednictwem Asystenta Google. Dobre i to!Źródło: mat. własny