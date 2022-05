Najlepsze darmowe aplikacje astronomiczne na Androida

Aplikacje, które pozwolą Ci na świadome podziwianie nocnego nieba.

Stellarium Mobile

Solar Walk 2

SkyWiki

Star Walk 2

Nightshift: Stargazing & Astronomy

Sky Map

Skyview Lite

Zdjęcie: Google Play120 tysięcy gwiazd, ponad 200 gromad gwiazd, mgławice, galaktyki, ważniejsze planety i księżyce, asteroidy, komety, satelity – oto wszystko, czemu możesz przyjrzeć się na wizualizacji nocnego nieba w aplikacji SkySafari. SkySafari to bowiem obszerne mobilne planetarium, które jest niesamowicie proste w obsłudze. Dowiesz się dzięki niemu, gdzie na nieboskłonie w danym momencie będą znajdować się dane obiekty, kiedy będą miały miejsce ciekawe zjawiska astronomiczne i poznasz najważniejsze informacje o wybranych obiektach. Bazowo zestaw funkcji SkySafari jest bardzo bogaty, a można go dodatkowo poszerzyć za niewielką opłatą. Aplikacja jest jednak dostępna tylko w języku angielskim.Zdjęcie: Google PlayStallarium to bezpłatny astronomiczny program, który służy do realistycznej symulacji wyglądu nieba i wykorzystuje bibliotekę OpenGL. Większość osób zapewne kojarzy jego wersję desktopową, ale posiada on i darmową aplikację mobilną – Stellarium Mobile. Tak jak program komputerowy aplikacja ta pozwala odwzorować wygląd nieba z danego momentu w przyszłości, teraźniejszości lub przyszłości i w wybranej lokalizacji, z zastosowaniem siatek i linii czy też oznaczeniem gwiazdozbiorów. Jasne, jej możliwości są mocno ograniczone, ale przynajmniej jest dostępna w języku polskim. Osoby pragnące dostępu do znacznie większej ilości funkcji mogą sięgnąć po aplikację Stellarium Plus, ale to będzie się już wiązać z wydatkiem na poziomie około 77 złotych.Zdjęcie: Google PlayWiększość ludzi obecnie nie ma możliwości odbycia lotu w kosmos, a ten kto taką możliwość ma, lata raczej na Międzynarodową Stację Kosmiczną i nigdzie dalej. W niedalekiej przyszłości ludzkość ma powrócić na Księżyc i dotrzeć na Marsa, ale i na to trzeba poczekać. Tymczasem, aplikacja Solar Walk 2 pozwoli Ci odbyć wirtualną podróż nie tylko po Układzie Słonecznym, ale i po innych układach gwiezdnych. Przyjrzysz się w niej trójwymiarowym modelom planet, gwiazd, księżyców, asteroid, komet, a nawet satelitów. Solar Walk 2dodatkowo zawiera kalendarz astronomicznych wydarzeń, a nawet infografiki na temat kosmicznych obiektów. Aplikacja ta nie jest niestety dostępna w języku polskim. Posiada ona natomiast wersję płatną, jak i bezpłatną z reklamami - Solar Walk 2 Free – z ograniczonym dostępem do niektórych funkcji.Zdjęcie: Google PlaySkyWiki to podręczne kompendium użytecznych informacji, które mogą być istotne dla każdego astronoma-amatora. Aplikacja zawiera mapę nieba, która ułatwia odnalezienie poszukiwanych konstelacji, zmieniającą się zgodnie z aktualną zawartością nieboskłonu, kalendarz wyróżniający godne uwagi zjawiska astronomiczne, kompas, a nawet specjalne menu Peryskop, które między innymi wizualizuje podróż Księżyca i Słońca danego dnia na niebie oraz informuje o wschodach i zachodach planet Układu Słonecznego. Oferuje też ona dostęp do ważnych wiadomości astronomicznych czy zdjęć kosmosu publikowanych przez NASA i inne agencje. Co istotne, SkyWiki została przetłumaczona na język polski.Zdjęcie: Google PlaySklep Google Play oferuje naprawdę wiele mobilnych planetariów do wyboru. Kolejne to Star Walk 2, dostępne zarówno w darmowej wersji z reklamami, jak i w wersji płatnej. Aplikacja ta tak jak inne podobne pozwala łatwo i szybko zlokalizować lub zidentyfikować poszukiwane lub widziane na niebie obiekty. Posiada ona na dodatek funkcję wyszukiwania głosowego i zawiera informacje o tym, kiedy takie wybrane obiekty będzie można obserwować. To nie wszystko. Można też w niej włączyć powiadomienia, które poinformują Cię na przykład, jeśli Międzynarodowa Stacja Kosmiczna będzie przelatywać nad Twoją głową.Zdjęcie: Google PlayNie każda noc jest idealna do obserwowania gwiazd, planet i innych obiektów na niebie, jak również deszczów meteorów. Aplikacja Nightshift: Stargazing & Astronomy pozwoli Ci jednak szybko i łatwo zdeterminować, kiedy warunki do przyglądania się nocnemu niebu będą absolutnie najlepsze. Jest ona dostępna wyłącznie w języku angielskim, ale jej interfejs jest na tyle czytelny, że łatwo się w niej odnaleźć. Na przykład, dni dobre do prowadzenia astronomicznych obserwacji są w niej oznaczone na zielono, dni przeciętne na żółto, a dni słabe na czerwono. Na dodatek, apka informuje o tym, co ciekawego danego dnia na niebie będzie można zobaczyć, oferuje bogate opcje personalizacji, i nie tylko. Poza tym, umieszczone w niej reklamy nie rzucają się zbyt mocno w oczy.Zdjęcie: Google PlaySky Map to kolejne kieszonkowe planetarium na liście, jednak na tle innych aplikacji tego typu wyróżnia go pewna cecha. Otóż, domyślnie pokazuje ono na ekranie telefonu to, co znajduje się na niebie za nim. Wystarczy zatem, że skierujesz smartfon na gwiazdę, a dowiesz się co to za gwiazda. Sky Map pozwala też filtrować obiekty na mapie, a na dodatek obsługuje język polski. Nic tylko korzystać. Zanim jednak zaczniesz jej aktywnie używać, dokonaj jej kalibracji, aby upewnić się, że działa prawidłowo.Zdjęcie: Google PlaySkyview Lite wykorzystuje technologię rozszerzonej rzeczywistości, by ułatwiać posiadaczom smartfonów identyfikowanie zawartości nocnego nieba. Wystarczy skierować na dany obiekt czy daną konstelację obiektyw aparatu w aplikacji, a dowiesz się, co to za obiekt lub gwiazdozbiór. Jeśli dotkniesz ramki z jego nazwą u dołu ekranu, poznasz z kolei najważniejsze informacje na jego temat. Obsługę rozszerzonej rzeczywistości można jednak w Skyview Lite wyłączyć, co jest dobrą wiadomością dla osób, które nie są jej miłośnikami. Zła wiadomość jest zaś taka, że to kolejna astronomiczna aplikacja bez wsparcia dla języka polskiego.Znasz jeszcze inne darmowe, wysokiej jakości aplikacje, które przydają się podczas obserwowania nocnego nieba? Jeśli tak, wymień ich nazwy w komentarzach i wyjaśnij, dlaczego lubisz z nich korzystać.Źródło: opracowanie własne, fot. tyt. Canva