Fedora Linux 36 już jest. To najlepszy Linux dla początkujących?

Fedora 36 - co nowego?

Wersje Fedora 36

Fedora Workstation - dystrybucja skupiająca się na desktopach i stworzona dla deweloperów. Domyślnym systemem plików jest tu BTRFS, a środowiskiem graficznym GNOME.

- dystrybucja skupiająca się na desktopach i stworzona dla deweloperów. Domyślnym systemem plików jest tu BTRFS, a środowiskiem graficznym GNOME. Fedora IoT - rozwijaną z myślą o dostarczeniu uniwersalnego API do zabezpieczeń sprzętu i usług kryptograficznych w sposób niezależny od platformy.

- rozwijaną z myślą o dostarczeniu uniwersalnego API do zabezpieczeń sprzętu i usług kryptograficznych w sposób niezależny od platformy. Fedora Server - OS o wielu możliwościach, zawierający ciekawe i nowoczesne technologie dla centrów danych.

- OS o wielu możliwościach, zawierający ciekawe i nowoczesne technologie dla centrów danych. Fedora CoreOS - najnowszy, automatycznie aktualizowany, minimalistyczny systemem przeznaczonym do sprawnego i bezpiecznego uruchamiania rozwiązań kontenerowych na dużą skalę.

- najnowszy, automatycznie aktualizowany, minimalistyczny systemem przeznaczonym do sprawnego i bezpiecznego uruchamiania rozwiązań kontenerowych na dużą skalę. Fedora SilverBlue - system mający na celu dobrą obsługę rozwiązań opartych o kontenery.

Pobierz Fedora 36 za darmo

Jaki Linux na start? Być może wydana właśnie Fedora 36! Dystrybucja sponsorowana przez Red Hat nadaje się idealnie dla osób, które chcą korzystać z czegoś, co po prostu działa. Pośród całej masy odczuwalnych zmian jest chociażby środowisko graficzne GNOME 42 zbudowane dzięki nowym bibliotekom GTK4 oraz odświeżony, znacznie przyjaźniejszy w obsłudze interfejs.Oprócz powyższych cieszy dedykowany ciemny motyw systemowy, apka Text Editor, wstępująca w miejsce Gedita, czy nawet dostępny z poziomu repozytorium nowy terminal. Fedora 36 to również Linux Kernel 5.17 , Ansible 5 oraz Podman 4.0 z nowiutkim stosem sieciowym. Nie zapomniano o aktualizacji pokroju Ruby 3.1, PHP 8.1 i Golang 1.18.Nowości bardzo dobrze obrazuje osadzony poniżej film.Jeśli jesteś zainteresowany przetestowaniem Fedora 36, dowiedz się odrobinę więcej o każdej z jego wersji. Masz do wyboru:Wszystkie wersje najnowszego wydania Fedora 34 znajdziesz w naszej bazie z aplikacjami. Kliknij w poniższy odnośnik, a potem wybierz właściwą pozycję z listy, aby pobrać Fedora 36 Workstation, Server, IoT, CoreOS lub Silverblue na swój komputer.Źródło: Fedora