Windows 10 - nastąpił koniec wsparcia dla wersji 20H2

Jeśli z niej korzystasz, zaktualizuj system.

Zakończenie obsługi Windows 10 20H2 – co oznacza?

„Te wersje nie będą już otrzymywać aktualizacji zabezpieczeń po 10 maja 2022 r. Klienci, którzy skontaktują się z pomocą techniczną firmy Microsoft po tym terminie, zostaną przekierowani do zaktualizowania urządzenia do najnowszej wersji systemu Windows 10.”

„Pamiętaj o tym, że system Windows 10, wersja 20H2 wersje: Enterprise, Education oraz IoT Enterprise nie będzie obsługiwany od 9 maja 2023 r.”

Windows 11 zamiast Windows 10

Patch Tuesday, czyli „wtorek poprawek” to w przypadku tego tygodnia nie tylko nowa aktualizacja dla systemu Windows 11. Zgodnie z zapowiedzią we wtorek 10 maja Microsoft wycofał bowiem wsparcie dla kolejnej wersji Windows 10. Tym razem uśmiercony został Windows 10 20H2. Jeśli z niego korzystasz, zaktualizuj go do wersji 21H1, 21H2 lub Windows 11.Windows 10 20H2 (October 2020 Update) został wydany 20 października 2020 roku, wprowadzając do systemu Microsoftu ulepszony system powiadomień, preinstalowaną przeglądarkę Edge czy możliwość przełączania się między jej zakładkami z pomocą skrótu klawiszowego Alt+Tab. Około pół roku później, bo 18 maja 2021 roku, wydana została kolejna duża aktualizacja Windows 10 – 21H1 (May 2021 Update).To, że Windows 10 20H2 przestanie być wspierany 10 maja 2022 roku, Microsoft komunikował już od dawna. Ba, w kwietniu tego roku o tym przypominał.Dokładniej mówiąc, 10 maja wsparcie utracił Windows 10 20H2 w wersji Home, Professional, Professional Education oraz Professional for Workstations. Te wydania z tą aktualizacją nie będą otrzymywać już poprawek związanych z bezpieczeństwem, przez co będą narażone na ataki hakerskie. Właśnie dlatego tak istotne jest, aby zaktualizować komputer przynajmniej do wersji 21H1. Aktualizacja 20H2 w wydaniach Enterpise, Education i IoT Enterprise będzie jeszcze zaś wspierana przez kolejny rok – do 9 maja 2023 roku., informuje Microsoft.Przy okazji warto wspomnieć, że 10 maja zakończono wsparcie również dla Windows 10 1909 (November 2019 Update) w wydaniach Enterprise, Education i IoT Enterprise. Rzecz jasna, edycje Home, Pro, Pro Education oraz Pro dla stacji roboczych Windows 10 1909 utraciły wsparcie już w maju 2021 roku.Warto przypomnieć, że Windows 10 będzie otrzymywał aktualizacje aż do października 2025 roku. Potem jedynym wspieranym systemem Microsoftu będzie Windows 11. Jeśli masz na to ochotę, możesz zainstalować Windows 11 już teraz, a jeśli posiadasz Windows 10 zrobisz to zupełnie za darmo.Bardzo możliwe, że możesz już zaktualizować swój komputer z Windows 10 do Windows 11 za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli tak jednak nie jest, na dokonanie aktualizacji pozwoli Ci asystent aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności przeprowadź czystą instalację systemu, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool . Rzecz jasna przed instalacją sprawdź, czy Twój komputer spełnia wymagania systemu Windows 11, z pomocą programu PC Health Check Źródło: Microsoft , fot. tyt. Canva