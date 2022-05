Windows 11 - aktualizacja KB5013943 naprawia ważny błąd

Warto ją pobrać.

Windows 11 KB5013943

„Rozwiązuje znany problem, który może powodować migotanie ekranu po uruchomieniu urządzenia w trybie awaryjnym. Komponenty, które opierają się na explorer.exe, takie jak Eksplorator plików, menu Start i pasek zadań, mogły pod jego wpływem działać niestabilnie.”

Aktualizacja KB5013943 – jak zainstalować?

Kolejny tydzień, kolejny Patch Tuesday, czyli „wtorek poprawek”. Zgodnie z tradycją we wtorek 10 maja Microsoft udostępnił nową, niewielką aktualizację dla komputerów z systemem Windows 11. Tym razem mowa o aktualizacji KB5013943. Co takiego ta wprowadza?Tak jak wiele aktualizacji tego typu, aktualizacja KB5013943 przede wszystkim naprawia błędy i wprowadza poprawki związane z bezpieczeństwem użytkownika. Rzecz jasna, jako że jest to aktualizacja zbiorcza, gromadzi ona wszystkie funkcje i zmiany z wcześniejszych aktualizacji opcjonalnych.Najistotniejszą częścią aktualizacji KB5013943 jest poprawka błędu, który sprawiał, że niektóre aplikacje bazujące na .NET Framework 3.5 nie działały, jeśli były włączone w trybie awaryjnym.. W przypadku innych występował problem migotania ekranu., czytamy w opisie aktualizacji na stronie Microsoftu.Pełną listę zmian dokonanych w aktualizacji KB5013943 znajdziesz na stronie wsparcia Microsoftu . Warto wspomnieć, że KB5013943 aktualizuje system Windows 11 do wersji 22000.675.Aktualizację KB5013943 możesz pobrać na swój komputer z systemem Windows 11 i zainstalować ją za pośrednictwem usługi Windows Update. W razie problemów z instalacją aktualizacji KB5012643 za pomocą usługi Windows Update, możesz skorzystać z innego sposobu instalacji. Odwiedź stronę katalogu aktualizacji Microsoftu i pobierz instalator offline aktualizacji.Jeśli jeszcze nie korzystasz z systemu Windows 11, a z Windows 10, możesz zaktualizować swój komputer do Windows 11 za darmo. Bardzo możliwe, że pozwala Ci na to usługa Windows Update. Jeśli nie, na dokonanie aktualizacji pozwoli Ci asystent aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności przeprowadź czystą instalację systemu, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Istotne jest, (a w niektórych przypadkach nawet wymagane przez Microsoft) abyś przed instalacją Windows 11 na komputerze sprawdził, czy ten spełnia wymagania systemu. Pozwoli Ci na to aplikacja PC Health Check . Microsoft ostrzega, by nie przeprowadzać instalacji na niewspieranych konfiguracjach sprzętowych ze względu na potencjalne błędy.Źródło: Microsoft , fot. tyt. Microsoft