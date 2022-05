Microsoft odświeża kolejną aplikację z myślą o Windows 11

Jaką tym razem?

Rejestrator głosu – nowa nazwa i nowy wygląd aplikacji

Z okazji premiery Windows 11 i wkrótce po niej wiele programów Microsoftu doczekało się liftingu – MS Paint, Kalkulator, Narzędzie Wycinanie, Notatnik, Office i nie tylko. Firma pracuje jednak na tym, by odświeżyć kolejne elementy systemu i dostarczane z nim aplikacje. Od dłuższego czasu pracuje ona nad nowym Menedżerem zadań, a teraz dowiedzieliśmy się, że tworzy także nową wersję programu Rejestrator głosu.Jasne, aplikacja Rejestrator głosu nie należy do najpopularniejszych i najczęściej używanych przez użytkowników systemów Microsoftu. Jeżeli ktoś chce na swoim komputerze nagrywać i edytować dźwięk, pobiera raczej Audacity . Nie oznacza to jednak, że Rejestrator głosu nie zasługuje na nowy interfejs.Przeciętny użytkownik Windows 11 będzie musiał na nowy Rejestrator Głosu trochę poczekać, ale osoby, które testują wczesne wersje systemu w kanale Dev programu Insider, już teraz mogą go wypróbować. To jak wygląda odświeżony interfejs w Rejestratorze głosu Microsoft zaprezentował na poniższym zrzucie ekranu.