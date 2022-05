Instalacja Windows 11 zmusi jeszcze większą liczbę użytkowników do korzystania z konta Microsoft

Utworzenie konta lokalnego będzie trudniejsze.

Windows 11 Professional bez konta lokalnego

W tej chwili po instalacji systemu Windows 11 Home na swoim komputerze musisz zalogować się na swoje konto Microsoft. To dlatego to że nie pozwala on na utworzenie konta lokalnego. Opcja ta dostępna jest jednak jeszcze na przykład w przypadku Windows 11 Professional. No właśnie – jeszcze.Jak się okazuje, już wkrótce i Windows 11 Professional będzie wymuszał na użytkownikach zalogowanie się do konta Microsoft przy konfiguracji systemu. Możliwość utworzenia konta lokalnego będą posiadali tylko użytkownicy Windows 11 Enterprise.Omawiana zmiana ma zostać wprowadzona wraz z debiutem pierwszej dużej aktualizacji Windows 11 – 22H2, znanej też jako Sun Valley 2. Z pewnością nie spodoba się ona wielu użytkownikom.Jasne, zalogowanie się do swojego konta Microsoft w Windows 11 ma wiele zalet, na przykład w postaci możliwości synchronizacji danych między urządzeniami. Nie każdy chce jednak, aby Microsoft posiadał dostęp do jego informacji. Poza tym wiele osób po prostu nienawidzi, gdy ktokolwiek go je czegokolwiek zmusza.