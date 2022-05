BMW bez Android Auto i Apple CarPlay. Zostaną dodane poprzez aktualizację

Nietypowy skutek kryzysu.

Kryzys na rynku półprzewodników przybiera coraz ciekawsze postacie. Już niejednokrotnie słyszeliśmy o samochodach sprzedawanych bez określonych systemów, które dealerzy po paru miesiącach dokładają (albo i nie) w serwisie. O takim przypadku jednak dowiadujemy się po raz pierwszy. BMW zostało zmuszone do sprzedaży niektórych modeli samochodów bez działających systemów Android Auto i Apple CarPlay. Powód? Interesujący.Według oświadczenia, które firma BMW przekazała serwisowi Automotive News Europe, BMW zmieniło dostawców i zaczęło korzystać z chipa, który na tę chwilę nie obsługuje w pełni Android Auto lub CarPlay. Pojazdy, w których zostanie wykorzystany ten chip, nie będą początkowo oferowały funkcji Android Auto i Apple CarPlay użytkownikom. Ta zostanie dostarczona przy okazji którejś z kolejnych aktualizacji OTA, instalowanych bez konieczności odwiedzania serwisu.

Podobnych sytuacji jest więcej

Źródło: GoogleKażdy może sprawdzić, czy dotyczy to jego samochodu, wyszukując fragmentu "6P1" w kodzie produkcyjnym samochodu. Najprawdopodobniej wszystkie pojazdy, których dotyczy opisywane tu ograniczenie, zostały wyprodukowane w pierwszych czterech miesiącach 2022 roku i są kierowane do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.W ubiegłym roku, aby uniknąć dużych opóźnień w dostawach, BMW również sprzedawało samochody bez wybranych funkcji. Chyba największym echem odbił się brak ekranów dotykowych w samochodach. Tesla sprzedawała niektóre pojazdy bez portów USB, a Ford - bez sterowania klimatyzacją w drugim rzędzie siedzeń w modelu Explorer. Mercedes także ma problem z czipami wspierającymi Android Auto i Apple CarPlay. W tym przypadku producent zapraszał nabywców aut do salonów, celem zamontowania ich już po odbiorze auta.Źródło: Automotive News Europe