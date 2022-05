Tłumacz Google przypisze historię wyszukiwania do konta

Tłumacz Google z ważną zmianą w regulaminie

Źródło: Android Police

Już wkrótce regulamin Tłumacza Google może ulec zmianie. Pozwoli to na zapisywanie historii wyszukiwania i późniejsze powiązanie jej z kontem. Co jednak najciekawsze – nowość ta została oficjalnie zapowiedziana już w 2020 roku. Koncernowi najwyraźniej zbytnio się nie spieszyło. Tłumacz Google to bez wątpienia wybawiciel jeśli chodzi o szybkie sprawdzenie wyrazu lub zwrotu w obcym języku – zwłaszcza podczas podróży. Do tej pory usługa była jednak pozbawiona dosyć kluczowej funkcjonalności, z której braku niektórzy użytkownicy ubolewali, a niektórzy wręcz przeciwnie. Mowa tu oczywiście o synchronizacji informacji pomiędzy wieloma urządzeniami.Aplikacja oferuje możliwość zapisywania historii wyszukiwania, lecz wyłącznie w pamięci podręcznej konkretnego urządzenia. Jeśli więc przesiadamy się na nowy telefon, to nie uświadczymy tam wyrazów i zwrotów, które tłumaczyliśmy na poprzednim sprzęcie. Pierwsze wzmianki o planowanej zmianie tego stanu rzeczy pojawiły się już w 2020 roku. Wtedy też gigant z Moutain View ogłosił ważną poprawkę w regulaminie usługi.Użytkownikom zaczęły wyświetlać sięi wszystko wskazywało na to, że nowość zadebiutuje stosunkowo niedługo. Cóż – to „niedługo” trwało dokładnie dwa lata. Część osób ponownie otrzymała powiadomienie przypominające o zbliżających się zmianach. O czym dokładnie mowa?Aplikacja twierdzi, że użytkownicy powinni zrobić kopię zapasową historii wyszukiwania na koncie Google, zacząć zarządzać rejestrowaniem aktywności albo kontynuować korzystanie z Tłumacza bez konta. Niedługo bowiem opcja dostępu do funkcji zapisywania i przeglądania historii będzie dostępna wyłącznie dla osób z kontem Google – wszystkie dane podręczne zostaną usunięte. Fani prywatności z pewnością nie będą zadowoleni.Jeśli planujecie synchronizować swoją historię wyszukiwania w chmurze, to. Wtedy też dane będą aktualizowane co kilka godzin. Więcej szczegółów znajdziecie na dedykowanej stronie pomocy stworzonej przez Google.Warto więc już teraz się tym zająć, by potem nie było żadnych problemów. Jeśli się na to zdecydujecie, to będziecie mogli uzyskać dostęp do historii wyszukiwania na wszystkich urządzeniach, na których jesteście zalogowani do wybranego przez siebie konta Google. To oczywiście punkt dla wygody. Nie wiadomo jednak dokładnie, kiedy opcja trafi do wszystkich użytkowników – na pewno prędzej niż później.Źródło: Google