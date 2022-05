Media Player w Windows 11 z nowymi funkcjami

Nowa aplikacja doczekała się ulepszeń.

Widok listy w Bibliotece utworów muzycznych w Media Playerze. | Źródło: Windows Latest

Menu Ulepszenia wideo w programie Odtwarzacz multimedialny. | Źródło: Windows Latest

Odtwarzacz będący częścią Windows 11

Druga zmiana dotyczy w Odtwarzaczu multimedialnym samego odtwarzacza wideo. Menu kontekstowe, które wyświetla się po kliknięciu na okno odtwarzanego wideo, otrzymało nową sekcję – Ulepszenia wideo. Aby ją zobaczyć, należy najechać wskaźnikiem myszy na opcję Ustawienia wideo.Kliknięcie lewym przyciskiem myszy w opcję Ulepszenia wideo skutkuje otwarciem kolejnego menu kontekstowego. To pozwala zmienić jasność obrazu filmu, kontrast, nasycenie oraz odcień.Microsoft podobno poprawił też wydajność Media Playera, dzięki czemu powinien on teraz działać płynniej. Korzystanie z ogromnych bibliotek muzycznych być może nie będzie już tak problematyczne, jak dotychczas.Warto przypomnieć, że nowy Media Player został stworzony specjalnie z myślą o systemie Windows 11 i wykorzystuje elementy WinUI, zaokrąglone rogi i wszystkie inne charakterystyczne smaczki wprowadzone przy okazji premiery najnowszego systemu. Dlatego też jest on w Windows 11 domyślnym składnikiem systemowym.Jeżeli z jakiegoś powodu odinstalowałeś Media Player ze swojego komputera ale pragniesz z niego skorzystać, znajdziesz go w Microsoft Store. Pobierzesz go także z naszej bazy z oprogramowaniem Źródło: Windows Latest , fot. tyt. Canva