Po napisaniu tych słów Dokumenty Google przestawały działać. Błąd naprawiono

Był to bardzo dziwny błąd.

Okazuje się, że użytkowników Dokumentów Google prześladował nietypowy błąd, który powodował problemy w działaniu usługi. Ta po prostu crashowała się po napisaniu na jej wirtualnej kartce ciągu konkretnego słowa powtórzonego kilka razy. Na szczęście błąd ten już został przez giganta z Mountain View wyeliminowany.Jedną z osób, która omawianego błędu doświadczyła był niejaki Pat Needham. Ten jako pierwszy podzielił się na stronie pomocy technicznej Google informacją, że wpisanie ciągu testowego o treści „And. And. And. And. And.” w Dokumentach Google w przeglądarce Chrome powodowało scrashowanie usługi. Potem na ten sam błąd uwagę zwrócili inni użytkownicy. Okazało się, że pojawiał się on również na przykład w przeglądarce Firefox.

Błąd, który wywoływało w Dokumentach Google napisanie ciągu powtarzających się wyrazów. | Źródło: Google Support

Problem rozwiązany

„Naprawiliśmy błąd w Dokumentach powiązany z wielokrotnym użyciem słowa ‘and’. Ta poprawka powinna zadziałać wkrótce u wszystkich konsumentów. (Notatka: aktualizacja może potrzebować kilku godzin, by dotrzeć do wszystkich użytkowników).”

W sieci spekulowano rzecz jasna, czym powyższy błąd mógł być spowodowany. Jedni podejrzewali, że mógł mieć w jakiś sposób związek z językiem programowania, a inni, że był wynikiem pomyłki w programowaniu. Niestety, Google nie podzieliło się oficjalnymi wieściami w tejsprawie. Tak czy siak, dla wielu osób błąd był po prostu fascynujący.Zanim błąd naprawiono, użytkownicy zaczęli sprawdzać, czy wywołają go inne powtórzone po sobie słowa – nie tylko „And”. Jak się okazało, błąd powodowało też napisanie ciągu słów „Therefore”, „Anyway”, „But”, „Who”, „Why”, „Besides”, „However”, „Although” czy „Moreover” i innych. Wydaje się, że błąd występował tylko przy pisaniu słów w języku angielskim. Nie wywoływały go na przykład ciągi słów hiszpańskich czy francuskich.Jak wspomniałam, Google już naprawiło błąd w Dokumentach. Firma uwinęła się w tej sprawie dość szybko, albowiem poinformowano o usunięciu błędu zaledwie dzień po tym, gdy po raz pierwszy go zgłoszono., czytamy na stronie pomocy Google.Ciekawe, jakie jeszcze nietypowe błędy w Dokumentach Google zostaną odkryte w przyszłości. Kto wie, może będą one równie dziwne, co ten, który właśnie naprawiono. Oby były jednak równie nieszkodliwe. W końcu, jak często ktokolwiek stosuje ciągi wyrazów takie jak „And. And. And. And And.”.Źródło: ZDNet , fot. tyt. Canva