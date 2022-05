Kolejny etap blokady Google Play w Rosji. Nawet wcześniej kupione aplikacje mogą nie działać

Rosyjscy posiadacze smartfonów pracujących w oparciu o system Google Android mają pod górkę, odkąd ich władze napadły w tym roku na Ukrainę, a zachodni świat zareagował różnymi sankcjami na agresję. Już dużo wcześniej tamtejsi użytkownicy nie mogli korzystać z płacenia telefonami czy zakupów w sklepach z programami, ale teraz sprawa się jeszcze mocniej komplikuje.



Jeśli nawet już wcześniej kupiło się płatne programy w Google Play, to w Rosji mogą wcale nie działać

Jeszcze w marcu Google wstrzymało możliwości kupna nowych aplikacji przez Google Play dla swoich użytkowników z Rosji. Jeśli wcześniej miało się na smartfonie lub tablecie dany płatny program, to problemów nie było. No chyba, że wymagały czasowych opłat w subskrypcji lub ktoś chciałby nabyć dodatkowe komponenty płacąc wewnątrz aplikacji, ale dla normalnych działań nie zastosowano blokad. Jednak jak podaje 9to5google, obecnie koncern zaczął uniemożliwiać nawet instalacje wcześniej zakupionych płatnych programów czy wręcz ich aktualizowanie. To znacznie większe restrykcje niż dotychczasowe działania. Może się też tak zdarzyć, że w przypadku niektórych pozycji, brak ich aktualizacji na urządzeniu spowoduje nie do końca poprawne działanie lub nawet brak ich uruchomienia.





Fragment ze strony pomocy Google związany z blokadą w Rosji, treść jeszcze nie uwzględnia nowego stanu / Foto: Google - własne



Podobno firma twierdzi, że to "wysiłki związane z zapewnieniem zgodności", a dla bezpłatnych aplikacji nie ma żadnych zmian. W przypadku aplikacji związanych z "krytycznymi usługami dla użytkowników, które zapewniają im bezpieczeństwo i dostęp do informacji", Google wciąż zaleca deweloperom zastosowanie odroczenia kolejnych płatności (jest to możliwe maksymalnie o rok) lub usunięcie płatnej subskrypcji czy przestawienie się na darmowy model podczas aktualnego okresu blokady. W takim razie przy czasowym przejściu na bezpłatny model, aplikacje nie byłyby blokowane nawet pod kątem właśnie omawianych nowych restrykcji.





Brak możliwości pobierania i aktualizacji na Androdzie.