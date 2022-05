Asystent Google ułatwi Ci zmianę skradzionych haseł w Chrome na Androidzie

Nowa funkcja trafia do kolejnych użytkowników.

Asystent Google pomocnikiem w zmianie hasła

„Przeglądarka Chrome znalazła użyte właśnie hasło w naruszeniu bezpieczeństwa danych. Twój Asystent Google może zmienić Twoje hasło automatycznie.”

Google Assistant being able to change breached passwords >>>>> pic.twitter.com/Dfcnvhs1S5 — Max Weinbach (@MaxWinebach) May 3, 2022

Nowość wciąż z pewnymi ograniczeniami

W zeszłym roku Google postanowiło usprawnić proces zmiany naruszonych haseł na smartfonach z Androidem. Wpierw gigant z Mountain View zapowiedział, że Google Chrome zacznie powiadamiać użytkowników o fakcie, że dane hasło zostało naruszone i pozwalać na przejście do formularza zmiany hasła jednym kliknięciem, a potem udostępnił te funkcjonalności nielicznym użytkownikom. Teraz w końcu zaczęły one trafiać do szerszego grona odbiorców.Jak donosi serwis Android Police, nowe funkcjonalności uwidaczniają się, gdy użytkownik smartfonu z Androidem, korzystający z Google Chrome, próbuje zalogować się na stronę, jego dane uwierzytelniające do której były częścią internetowego wycieku. Podczas logowania przeglądarka wyświetla baner z powiadomieniem o tytule Zmień swoje hasło teraz, przyciskami Zamknij i Zmień automatycznie oraz następującej treści:Dotknięcie na ekranie smartfonu przycisku Zmień Automatycznie skutkuje przejściem do strony, do której dane logowania zostały naruszone. Tam będziesz mógł albo własnoręcznie wybrać swoje nowe hasło, albo pozwolić Asystentowi Google wybrać je za Ciebie.Niestety, na razie funkcja nie działa na wszystkich stronach internetowych. W wielu przypadkach zamiast powiadomienia zachęcającego do automatycznej zmiany haseł ujrzysz powiadomienie zachęcające do sprawdzenia wszystkich swoich naruszonych haseł i przenoszące do ich listy.Google póki co nie opublikowało wymagań, jakie strony internetowe muszą spełnić, aby wspierały funkcję automatycznej zmiany hasła. Gdy tak się stanie, funkcja ta zapewne stanie się jeszcze powszechniejsza.Wyraźnie widać, że opracowując omawiane funkcjonalności Google inspirowało się menedżerami haseł innymi niż ten wbudowany w Chrome. Cóż, to dobrze, jako że poprawiają one bezpieczeństwo użytkowników.Źródło: Android Police , fot. tyt. Google