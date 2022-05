5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #286]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Mentorist

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: Produkty w aplikacji: 19,99 zł-99,00 zł za element / Android: 7.1 i nowsze

W tym tygodniu proponujemy aplikację pełną podsumowań książek, przejrzysty notatnik, a także ciekawe narzędzie przydatne podczas biegania. Mobilni gracze będą mogli zmierzyć się z kolorowymi łamigłówkami oraz zestawem klasycznych gier z katapultą w roli głównej.

Noteful

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: Produkty w aplikacji: 4,19 zł-17,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Aplikacja edukacyjna dla miłośników rozwoju osobistego. Znajdziemy w niej streszczenia kilkuset popularnych książek (biznes, produktywność, psychologia, mindfulness itp.). Najważniejsze myśli zawarte w danym tytule możemy czytać lub słuchać w formie krótkiego audiobooka. Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu.Dodatkowym atutem jest lista zadań do wykonania lub nawyków do wprowadzenia po przeczytaniu książki.

Merge Metronome

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 6.0 i nowsze

Przejrzysty notatnik w minimalistycznej oprawie graficznej, który ułatwi zapanowanie nawet nad bardzo rozbudowanymi zapisami. Wszystko dzięki możliwości tworzenia dowolnej liczby folderów i podfolderów. Aplikacja obsługuje notatki tekstowe i listy zadań.Nie zabrakło najbardziej przydatnych funkcji jak przypinanie notatek czy przeszukiwanie treści. Noteful nie wyświetla reklam - dostęp do kilku dodatkowych funkcji wymaga za to jednorazowej płatności.

Color Puzzle

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 15,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Niewielkie narzędzie, które może przydać się podczas biegania. Mamy tu do czynienia z metronomem (ustalamy tempo i dźwięk) - zachowanie odpowiedniego rytmu pomaga w osiąganiu celów treningowych. Żeby nie słuchać jedynie monotonnego wybijania rytmu, aplikacja pozwala na zmiksowanie dźwięku metronomu z dowolnym plikiem audio (piosenki, audiobooki itp.).Tak przygotowane pliki możemy dodać do treningowej playlisty.

Crush the Castle Legacy

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 25,99 zł za element / Android: 7.0 i nowsze

Kolorowe łamigłówki o typowo relaksacyjnym charakterze. Naszym zadaniem jest ustawianie kolorowych kwadratów w odpowiedniej kolejności (zgodnie z odcieniem). Do dyspozycji mamy kilkaset poziomów o zróżnicowanym stopniu skomplikowania. Gra oferuje kilka trybów zabawy - bardziej ambitni gracze mogą mierzyć się z wyzwaniami specjalnymi (ukończenie poziomu w określonej liczbie ruchów). Dodatkowym atutem jest możliwość pobierania tapet z ukończonymi układankami.

Zestaw klasycznych gier z katapultą w roli głównej. Naszym zadaniem jest niszczenie murów, wież i zamków. Sterowanie sprowadza się do dotykania ekranu jednym palcem w odpowiednim momencie. Gry zostały odświeżone graficznie i wyposażone w dodatkowe osiągnięcia do zdobycia.Dostępne tytuły: Crush the Castle, Crush the Castle: Players Pack, Crush the Castle 2, Crush the Castle 2: Players Pack, Crush the Castle: Adventures.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!