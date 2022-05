SuperCook - gotuj z tego, co masz w lodówce (recenzja)

Aplikacja ułatwiająca gotowanie.





SuperCook – automatyczne wyszukiwanie przepisów

Cena: 0 zł / Android: 4.4 i nowsze

Nie oszukujmy się - brak doświadczenia w gotowaniu sprawia, że nawet samo znalezienie odpowiedniego przepisu w internecie nie jest zadaniem banalnym. Szczególnie gdy nasza lodówka pełna jest przypadkowych produktów. Okazuje się, że w takich sytuacjach wystarczy sięgnąć po odpowiednią… aplikację.SuperCook - bo o nim mowa - to ciekawe narzędzie pozwalające automatycznie wyszukiwać przepisy pasujące do zadanych składników. Wystarczy poświęcić chwilę na wprowadzenie produktów.Jest to całkiem wygodne. Wbudowana wyszukiwarka szybko podpowiada dostępne składniki. Po ich dodaniu możemy przejrzeć listę dostępnych przepisów w podziale na różnorodne kategorie. Co więcej, aplikacja sugeruje również nieco bardziej rozbudowane przepisy, informując o brakujących składnikach. Baza aplikacji jest naprawdę imponująca (automatyczne generowana lista z blogów i stron kulinarnych). Dodatkowym atutem jest automatyczne generowanie listy zakupów.Wszystko to sprawia bardzo dobre wrażenie i przyda się wielu z nas - nie tylko jako baza przepisów, lecz także jako generator pomysłów na nowe, ciekawe połączenia produktów. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka ograniczeń.Baza składników jest generowana automatycznie - warto dodawać produkty we wszystkich wersjach i odmianach (np. jajka, jajek, jaj). W ten sposób zapewnimy sobie możliwie szeroki zestaw przepisów. Z tego samego powodu zdarzają się błędy lub niepełne listy produktów przy przepisach.SuperCook to aplikacja, którą warto wypróbować. Nie jest idealna, ale jeśli za darmo możemy nieco ułatwić sobie życie, nie ma sensu wybrzydzać.