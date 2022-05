TeamViewer wycofał się z Rosji i Białorusi

Sprzeciw wobec postawy tych krajów.

TeamViewer zakończył działalność w Rosji i na Białorusi

Dawno już nie słyszeliśmy o żadnej większej firmie, która wycofałaby się z Rosji w ramach sankcji wymierzonych w ten kraj w związku z jego agresją wojskową w Ukrainie - aż do wczoraj. TeamViewer, podmiot znany z produkcji oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do urządzeń ogłosił, że zakończył swoją działalność w Białorusi i Rosji. Dla wielu mieszkańców obu państw oznacza to brak możliwości użytkowania rozwiązań tej firmy.Przedwczoraj rosyjscy użytkownicy zaczęli narzekać w sieci, że TeamViewer "rozłącza połączenia" w trakcie pracy i nie pozwala na ponowne połączenie. Jak się okazało, był to zwiastun zakończenia działalności przez ten podmiot w dwóch krajach - Rosji i na Białorusi.