WhatsApp otrzymał wyczekiwane funkcje. Wśród nich reakcje na wiadomości

WhatsApp doczekał się możliwości wysyłania plików ważących 2 GB

Kolejnym ulepszeniem, które wprowadziliśmy, jest możliwość wysyłania plików o wielkości nawet 2 GB naraz. Są one oczywiście w pełni zaszyfrowane. Wcześniej można było przesyłać pliki nie większe niż 100 MB, jest to więc istotna zmiana. Sądzimy, że dzięki niej małe firmy i grupy szkolne będą mogły jeszcze sprawniej współpracować. Zalecamy korzystanie z połączenia Wi-Fi podczas wymieniania się większymi plikami. Dodaliśmy też licznik, który pokazuje, ile czasu zajmie wczytanie lub pobranie danych.





WhatsApp wzbogacił się właśnie o trzy usprawnienia, które już kilkukrotnie przewijały się w wersjach beta tego popularnego komunikatora. Mowa tu chociażby o reakcjach emoji, możliwości wysyłania plików o wielkości 2 GB oraz opcji dodania do grupy nawet 512 osób. Przy okazji podzielono się ogólnymi planami na przyszły rozwój aplikacji.Regularnie informujemy Was o nowościach, które debiutują na WhatsAppie . W większości przypadków mamy do czynienia z odkryciami redakcji WABetaInfo, która odnajduje nadchodzące usprawnienia w m.in. wersji beta komunikatora. Nieco rzadziej zdarza się, by informacja o implementacji konkretnej funkcji pochodziła od samej firmy Meta. Możecie jednak już otwierać szampana, bo właśnie doczekaliśmy się takiego oficjalnego oświadczenia!Deweloperzy poinformowali o wdrożeniu trzech nowości, które powinny spodobać się konsumentom. Niejednokrotnie bowiem dawaliśmy Wam o nich znać i reakcje były raczej pozytywne. Na pierwszy ogień idą– można wyrazić nimi swoje odczucia dotyczące konkretnej wiadomości. Na ten moment dostępnych jest sześć emotikon, lecz w przyszłości ich baza ma zostać znacząco poszerzona. O premierze tej funkcjonalności nie omieszkał zapostować Mark Zuckerberg.Poza tym doczekaliśmy się(wszystko oczywiście objęte szyfrowaniem). Do tej pory można było udostępniać treści nie większe niż 100 MB, więc mamy do czynienia ze znaczącą zmianą. Mało który komunikator umożliwia na dzielenie się tak pokaźnymi materiałami. Jak możemy wyczytać w oficjalnym oświadczeniu:W końcu użytkownicy zobaczą także ulepszony interfejs postępu pobieranych i wczytywanych danych – na to także trzeba było trochę poczekać. Ostatnią nowością jest opcja dołączenia do czatu większej liczby uczestników.(!) i WhatsApp zapowiada, że to jeszcze nie ostatnie słowo w tym temacie.Jeśli zaś chodzi o przyszłe aktualizacje, to w 2022 roku ma pojawić się ich jeszcze kilka. Mowa tu chociażby o implementacji funkcji Społeczności , o której informowaliśmy Was w odrębnym wpisie. Oczywiście o ciekawszych nowościach będziemy dawać Wam znać! Wszystkie powyżej opisane opcje powinny być już dostępne z poziomu mobilnego komunikatora.Źródło: WhatsApp