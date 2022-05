Chrome OS zyskuje popularność, w Polsce to nadal rzadkość

Jak wynika z globalnych danych Statcounter GlobalStats za marzec 2022 r. aż 8,11% komputerów w Stanach Zjednoczonych wyposażona jest w system operacyjny od Google’a. W Polsce Chrome OS to nadal rzadkość - zaledwie 0,14% komputerów logujących się do stron internetowych z Polski, mimo że już miliony Polaków korzysta z narzędzi Google’a w chmurze. Z czego wynika taka różnica? Czy nadal chodzi o bezpieczeństwo danych?Niespełna 15 tysięcy urządzeń z systemem Chrome OS w Polsce, tj. 0,14% rynku, zarejestrowała w marcu br. globalna firma badawcza Statcounter GlobalStats, która stale monitoruje dane z ponad 2 milionów stron na całym świecie oraz ponad 10 miliardów wejść na nie każdego miesiąca. Dlaczego system od Google’a dopiero się rozpędza w Polsce? Dla porównania system Windows odnotował poziom aż 87,5%, a Linux prawie 5%.Wśród argumentów wysuwanych przez krytyków systemu stale pojawiał się ten związany z bezpieczeństwem danych. Boimy się, że ktoś będzie miał dostęp do naszych dokumentów, danych osobistych, ale także po prostu korespondencji. Z drugiej strony, narzędzia aktywnie korzystamy z usług Google, które cieszą się dużą popularnością wśród Polaków. Stabilna, nowoczesna skrzynka Gmail oraz dostęp do całego pakietu MS Office bez uciążliwej instalacji, za darmo, w dodatku dostępne na wielu urządzeniach po zalogowaniu to olbrzymie, i zaledwie, podstawowe zalety rozwiązań w chmurze. Polacy korzystają z nich prywatnie oraz w firmach, znają je doskonale i oswajają strachy, które powoli tracą rację bytu.

"Urządzenia z systemem Chrome OS są częścią całego ekosystemu Google’a. Logując się na jedno urządzenie, niezależnie czy własne, kolegi czy rodzeństwa wchodzimy do dobrze znanego, przyjaznego nam i przede wszystkich naszego świata. Mamy pod ręką swoje aplikacje, zapisane strony www, a także dostęp do zdjęć filmów i poczty. Po wylogowaniu się z konta, Chromebook jest gotowy na przyjęcie nowego domownika i otwarcie drzwi do jego świata"

Skomplikowana rzeczywistość

Wśród zwolenników Chromebooków w Polsce jednym z kluczowych argumentów jest ten o synchronizacji wielu urządzeń. Coraz częściej mamy kilka urządzeń: laptop, komputer stacjonarny, telefon, czasami telewizor, który synchronizuje się z naszym kontem Youtube, Spotify etc. Jak to wszystko opanować? Ten problem ma wielu ludzi i coraz częściej korzysta z konta Google’a, żeby mieć ułatwiony dostęp do ulubionych usług.



Perspektywy rozwoju rynku Chromebooków w Polsce

W opinii Michała Senkowskiego, product managera Acer Polska, duża część użytkowników laptopów i komputerów stacjonarnych w Polsce jest już gotowa, by przejść na system Chrome OS. Jeśli odpowiedź na pytanie: czy korzystając z komputera na co dzień używasz prawie wyłącznie przeglądarki internetowej - brzmi twierdząco, to znaczy, że przesiadka na Chromebooka jest możliwa i będzie bardzo naturalna.



"Od jakiegoś czasu obserwujemy wyraźny trend przenoszenia usług i narzędzi do chmury. Dzieje się to w sposób organiczny i niezauważalny dla większości użytkowników" - tłumaczy Michał Senkowski.





"Gdy robimy zdjęcia naszym telefonem, a potem znajdujemy je w swojej aplikacji do zdjęć na komputerze to jest to już dla nas normalne. Czytanie maili w telefonie, a po chwili na laptopie również nikogo już nie dziwi. Chromebook czuje się rewelacyjnie w tym świecie stałej synchronizacji i dostępności naszych danych. To komputer stworzony do ekosystemu chmury i np. usług Google’a takich jak Drive, Dokumenty, eet, Prezentacji, Zdjęć etc."

- dodaje Michał Sankowski.Rynek komputerów przenośnych w Polsce zmienia się. Co ciekawe największym zainteresowaniem cieszą się obecnie komputery mocne, bardzo szybkie, gamingowe lub biznesowe o dużych mocach obliczeniowych. Związane to jest po części z pandemią, w której rynek gier przeżywał swój boom.U części użytkowników widać jednak zmęczenie częstym szukaniem ładowarki, prądu, kablami i zależnością od bliskości gniazdka. Wolą wybrać urządzenie z którego mogą korzystać swobodnie w różnych miejscach, przez wiele godzin, czasami nawet wiele dni. Chromebooki dają takie możliwości. Dodatkowo są zazwyczaj tańsze od tradycyjnych laptopów. Rośnie również grupa klientów oraz ekspertów rynkowych, liderów opinii, przekonanych do tego rodzaju produktów.Jeśli jeszcze się zastanawiasz czy Chrome OS i Chromebook jest dla Ciebie, to odpowiedz sobie na jedno pytanie: czy po włączeniu komputera korzystasz prawie wyłącznie z przeglądarki oraz usług opartych o chmurę? Jeśli tak, naszym zdaniem jesteś gotowy/gotowa na Chromebooka.Warto przypomnieć, że niedawno udostępniono Chrome OS Flex - specjalną wersję systemu od Google, który może być instalowany na starszych komputerach. To doskonała okazja do wypróbowania Chrome OS przed zakupem pierwszego Chromebooka.