Meta chce pomóc małym biznesom. Usługi giganta z licznymi nowościami

Małe biznesy ucieszą się z funkcji na WhatsAppie i Instagramie

Źródło: Meta

Firma Meta zaprezentowała właśnie szereg funkcji, które mają ułatwić pracę niewielkim przedsiębiorcom. Mowa tu przede wszystkim o zupełnie nowych narzędziach pozwalających jeszcze lepiej zarządzać konwersacjami i reklamami. Poza tym zaimplementowano inne sposoby generowania leadów i dzielenia się informacjami o swojej działalności.Przez kilka ostatnich lat mieliśmy do czynienia ze znacznym wzrostem zainteresowania małymi biznesami. Można to zauważyć szczególnie na TikToku , gdzie promocja własnych rękodzieł jest niezwykle prosta i zazwyczaj skuteczna. Jak się okazuje, inni społecznościowi giganci również chcą stworzyć u siebie miejsce dla rozwoju tego typu przedsięwzięć. Na pierwszy ogień idzie… Meta.Korporacja informuje, że bliskoosób chce mieć możliwość komunikowania się z firmami w taki sam sposób, w jaki komunikują się z przyjaciółmi i rodziną. Z tego też względu do WhatsApp Business już niedługo zostanie wprowadzona opcja tworzenia pełnych reklam. Ma to pomóc w odkryciu biznesu przez nowych klientów – nie tylko tych korzystających z Facebooka czy Instagrama. Jest to też kolejny krok ku integracji platform giganta.Jeśli korzystacie z Meta Business Suite, to musicie być też świadomi dwóch nowych funkcji. Mowa tu o(jest już tam Facebook Messenger i Instagram Direct), czyli swego rodzaju centralizacji komunikacji pomiędzy najważniejszymi usługami koncernu. Na razie jednak dostęp do tej nowości będzie miała wyłącznie niewielka garstka firm – nie zdziwcie się więc, kiedy po wejściu do sekcji Inbox nie zauważycie jeszcze żadnych zmian.Meta ułatwi takżedo klientów, którzy wyrażą na to zgodę. Jeśli więc klient zgodzi się na otrzymywanie powiadomień o np. nadchodzących wyprzedażach, to firma w łatwiejszy sposób będzie mogła dotrzeć do konkretnego odbiorcy. Ma to pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w zwiększaniu sprzedaży i lojalności klientów.To jednak nie wszystko! Przy okazji ogłoszono, które pomogą w m.in. kompleksowym zarządzaniem generowanych leadów. Mowa tu chociażby o zapytaniach ofertowych na Instagramie – firmy będą mogły umieścić specjalny przycisk na swoim profilu (albo naklejki na Stories). Przeniesie on użytkowników do sekcji z niestandardowym pytaniem zadawanym przed rozpoczęciem faktycznej rozmowy. Dzięki wypełnieniu krótkiego kwestionariusza łatwiejsze stanie się np. poproszenie o wycenę przez małe przedsiębiorstwo.Ułatwione zostanie także. Dzięki temu będzie można pozyskać jeszcze bardziej optymalne i obiecujące nagłówki. Poza tym testowany jest elastyczny i spersonalizowany formularz błyskawiczny, pozwalający firmom na dodawanie wizualizacji w ankietach. Ma to zwiększyć zainteresowanie użytkowników.Jeśli wypełnisz formularz Lead Ads Instant Form, to firmy będą mogły oferować Ci ekskluzywne, istotne treści. Mowa tu chociażby o dodatkowych zasobach rozdawanych bezpośrednio z poziomu ankiety, bez potrzeby przechodzenia na zewnętrzne strony. Super! Przyjemnym rozwiązaniem wydaje się też opcja pobrania informacji o potencjalnych klientach do własnego CRM.Nie wszystkie funkcje będą dostępne od razu. Na część z nich będzie trzeba nieco poczekać – warto więc uzbroić się w cierpliwość, zwłaszcza jeśli prowadzicie małe lub średnie przedsiębiorstwo.Źródło: Meta