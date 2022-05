Narzędzie do zrzutów ekranu w Chrome. Nareszcie!

W końcu się doczekamy?

Zrzuty ekranu w Google Chrome

Jak włączyć nową funkcję już teraz?

Pobierz Chrome 101

Jak zrobić zrzut ekranu w Google Chrome? Wygodne robienie zrzutów ekranu z poziomu przeglądarki internetowej Google Chrome to opcja, która pojawiła się po raz pierwszy w listopadzie ubiegłego roku w testowym wydaniu programu. Nie chodzi tu oczywiście o wykorzystywanie klawisza PrintScreen na klawiaturze, a dedykowany interfejs dostępny z poziomu wzmiankowanego narzędzia. Nadzieje na wprowadzenie go do wydania stabilnego były duże, ale nowość znikła i słuch o niej zaginął. Aż do teraz, kiedy to powraca w zmodyfikowanej wersji.Google Chrome wkrótce otrzyma nowe, zaawansowane narzędzie do zrzutów ekranu, inspirowane tym z Microsoft Edge. Pozwoli ono w wygodny sposób przechwycić i zapisać określone obszary przeglądarki, skopiować treść do schowka lub edytować ją. Novum zmierza do apki w wersji na Windows 11, Windows 10, mac OS i Chrome OS. Wygląda na to, że Google poradziło sobie z implementacją lepiej niż Microsoft.Narzędzie do przechwytywania zrzutów ekranu w przeglądarce Microsoft Edge umożliwia edycję wyłącznie z poziomu Windows Inking. Rozwiązanie z Chrome, które jest częścią menu "Udostępnij tę stronę", otwiera zrzut ekranu w osobnym oknie z różnymi opcjami edycji.Narzędzie do zrzutów ekranu Chrome pozwala zmienić rozmiar pędzla, rodzaj pędzla lub pióra, kolor, dodać tekst i nie tylko. Możliwe jest nawet często pożądane przycinanie zrzutów ekranu w przeglądarce.Na premierę narzędzia w stabilnej wersji Chrome trzeba będzie poczekać. Ile? Tego nie wie nikt. Być może kolejny rok, być może kilka tygodni, aż do premiery następnego wydania.Swoją drogą, jeszcze nie czytałeś mojego poradnika o pełnoekranowych zrzutach w Chrome, bardzo gorąco go polecam. Przyda Ci się nie jeden raz.Pobierz Chrome Canary lub Chrome Chromium.Przejdź do chrome://flagsAktywuj flagi Desktop Screenshots oraz Desktop Screenshots Edit Mode.Uruchom ponownie przeglądarkęO ile jednak pojawi się funkcja robienia zrzutów ekranu, to ich edytowanie może powodować błędy na niektórych komputerach. Najlepiej zobacz sam, jak nowość działa u Ciebie.Jeżeli uważnie śledzisz nasz serwis wiesz już zapewne, że korzystanie z Chrome 100 nie jest najrozsądniejszym działaniem . Dlatego też zachęcamy do pobrania najnowszego wydania Chrome 101 za pośrednictwem bazy aplikacji Instalki.pl. Znajdziesz tam wersje narzędzia przeznaczone na systemy Windows, Linux i mac OS.Źródło: Chrome