Brakuje Ci sekundnika w Windows 11? Ta aplikacja dodaje go do zegara na pasku zadań

Przydatne narzędzie stało się jeszcze lepsze.

Sekundnik w Windows 11 za sprawą Start11

„Poza tym że wprowadziliśmy aktualizację wyszukiwarki, możesz teraz dodać sekundy do zegara na pasku zadań, jeśli korzystasz z systemu Windows 11 w wersji Beta lub Dev. Należy zaznaczyć, że osoby korzystające ze stabilnego wydania Windows 11 nie zobaczą tej opcji, ale pojawi się ona, gdy Microsoft zaktualizuje system do nowszej kompilacji.”

Stardock, firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania, od lat opracowuje i rozwija aplikacje, które umożliwiają personalizację menu Start w systemie Windows. Z myślą o Windows 11 stworzyła aplikację Start11, która pozwala na personalizację menu Start w najnowszym systemie operacyjnym Microsoftu.Teraz program Start11 doczekał się aktualizacji do wersji 1.22, która wprowadza do niego kilka nowych funkcji. Jedna z nich umożliwia dodanie do zegara w Windows 11 sekundnika. Jak wiadomo, domyślnie zegar w tym systemie nie wyświetla sekund, a sam system nie pozwala ich włączyć. Niedawno Microsoft tłumaczył, dlaczego tak jest Niestety, przynajmniej na razie Start11 pozwala na dodanie sekundnika do systemowego zegara tylko w kanale Beta i Dev programu Insider Windows 11. Opcja ta pojawi się w programie zainstalowanym na komputerze ze stabilną wersją Windows 11, gdy tylko Microsoft zaktualizuje system do nowszej kompilacji., czytamy w oświadczeniu firmy Stardock.Aktualizacja 1.22 poza możliwością włączenia sekundnika w Windows 11 dodała do programu Start11 możliwość wyświetlania kart z przeglądarki Microsoft Edge w systemowej wyszukiwarce. Poprawiono też lokalizację w niektórych językach. Pełną listę wprowadzonych zmian znajdziesz na forum Stardock Warto przypomnieć przy okazji o innych możliwościach programu Start11. Pozwala ona na personalizację systemu Windows 11 w stopniu znacznie przekraczającym możliwości oferowane przez sam Microsoft. W Start11 wybierzesz jeden z dostępnych układów menu Start, przeniesiesz menu Start do lewego dolnego rogu ekranu, zmienisz jego styl, kolor i nie tylko.