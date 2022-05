YouTube wycofuje swoją aplikację. Działała w 130 krajach

To koniec.

YouTube GO odchodzi w niepamięć

Nadchodzi zmierzch Android GO?

Android Go to system operacyjny praktycznie nieznany zdecydowanej większości Polaków. "Lekka" i mało wymagająca odmiana OS-u Google została stworzona z myślą o najtańszych smartfonach, które często nie trafiają nawet na rynek europejski, a kierowane są wyłącznie na rynki rozwijające się. Oprogramowaniu towarzyszył również zestaw "odchudzonych" wersji popularnych aplikacji, w tym chociażby całkiem użytecznego YouTube GO. YouTube poinformowało właśnie o wycofaniu tej apki z użycia. A szkoda.YouTube Go, apka o rozmiarze zaledwie 10 MB, zniknie na zawsze w sierpniu tego roku. Zespół Google odpowiedzialny za rozwój aplikacji ogłosił, że wycofuje swoją "lekką" alternatywę dla głównej aplikacji. Dlaczego? Otóż okazało się, że z biegiem lat stała się niepotrzebna.Programiści Google opracowali YouTube Go pod kątem potrzeb użytkowników, w których miejscu przebywania łączność z internetem jest niestabilna, ceny danych mobilnych są wygórowane, a tanie smartfony mogą nie obsługiwać poprawnie podstawowej wersji aplikacji. Najwyraźniej czasy zmieniły się od pierwszej wydania apki w 2016 roku i zapotrzebowanie na YouTube GO jest niesatysfakcjonujące. Czytaj: rozwijanie narzędzia przestało być uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.Załoga Google Teraz doradza korzystającym z YouTube GO, aby pobrali sobie główną aplikację, która w przeciwieństwie do wersji uproszczonej umożliwia komentowanie, publikowanie filmów, tworzenie treści i używanie ciemnego motywu. Tak, wszystkie te opcje były niedostępne w wariancie GO, co nie powinno specjalnie dziwić.YouTube GO był początkowo dostępny wyłącznie w Indiach i Indonezji, ale po wyjściu z fazy beta w 2017 roku został udostępniony na szeroką skalę. Już w 2018 roku YouTube wdrożył GO w ponad 130 krajach.Rezygnacja z dalszych prac nad YouTube GO rodzi pytanie o przyszłość systemu Android GO . Kolejne wydania Androida mają działać coraz lepiej na coraz tańszych smartfonach. Pytanie brzmi: czy naprawdę będą one funkcjonować poprawnie na sprzętach z 1 GB pamięci RAM, jakie nierzadko widać w użyciu chociażby w Indiach lub Afryce?Źródło: Google