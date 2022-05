Google apeluje: pilnie zaktualizuj Chrome 100. Chrome 101 już czeka

Znowu wtopa...

Chrome 101 już jest - porzuć Chrome 100

CVE-2022-1477: Use after free in Vulkan

Use after free in Vulkan CVE-2022-1478: Use after free in SwiftShader

Use after free in SwiftShader CVE-2022-1479: Use after free in ANGLE

Use after free in ANGLE CVE-2022-1481: Use after free in Sharing

Use after free in Sharing CVE-2022-1482: Inappropriate implementation in WebGL

Inappropriate implementation in WebGL CVE-2022-1483: Heap buffer overflow in WebGPU

Pobierz Chrome 101 na Windows, Linux i mac OS

Gdy Chrome 100 zadebiutował z końcem marca wydawało się, że to całkiem niezłe wydanie. Zapowiedziane w lutym odświeżone logo o nieco żywszych barwach zadebiutowało wraz z funkcją wyciszania kart jednym kliknięciem, pożądanymi zmianami w ciasteczkach oraz API Multi-Screen Window Placement, umożliwiającym wygodne rozmieszczenie okien przeglądarki na wielu ekranach. Niestety, okazało się, że Chrome 100 to wersja szalenie zbugowana. Google apeluje do użytkowników o zaktualizowanie tej aplikacji.Korzystasz z Chrome 100? Niezwłocznie zaktualizuj ją do Chrome 101 - proszą o to przedstawiciele Google. W Chrome 101 programiści załatali aż 29 luk w zabezpieczeniach, z których sześć deweloperzy określają jako zagrożenia o wysokim poziomie generowanego niebezpieczeństwa. Są nimi:Google wypłaciło łącznie 29 000 dolarów (ok. 128 782 złotych) nagród za cztery z sześciu najbardziej krytycznych luk w zabezpieczeniach. Deweloperzy Chrome odkryli dwie pozostałe we własnym zakresie. Firma z Muntain View określiła ponadto pozostałe 19 poprawek jako dotyczące "średnich" zagrożeń, z cztery oznaczono jako "niskie". Wszystkie widnieją w informacjach o wydaniu Chrome 101 Chrome 101 to drugie główne wydanie z rzędu (!), którego instalację Google pilnie zaleca użytkownikom z powodu problemów z bezpieczeństwem wcześniejszych wersji.Bez względu na to, z której wersji Chrome korzystasz, w bazie aplikacji Instalki.pl znajdziesz najnowsze instalatory na każdą z platform. Jeżeli chcesz zaktualizować Chrome 100, możesz to zrobić z poziomu przeglądarki. Jeśli natomiast pragniesz zobaczyć, co oferuje Chrome 101, odnośniki do poszczególnych instalatorów umieściliśmy poniżej.Źródło: Google