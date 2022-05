Microsoft Edge wyprzedził Safari. Pozycja Google Chrome zagrożona?

Apple traci, Microsoft zyskuje.

Popularność Microsoft Edge rośnie

Microsoft po cichutku, bez dużego rozgłosu, zdobywa coraz to większe udziały na rynku przeglądarek internetowych. Podczas gdy w świadomości wielu internautów Microsoft to tylko Internet Explorer, firma z Redmond od kilku lat z powodzeniem rozwija nowszego Microsoft Edge z silnikiem Chromium. Według danych przekazywanych przez StatCounter stała się właśnie rzecz historyczna, bowiem Edge po raz pierwszy wyprzedził Safari od Apple.Najpopularniejsza przeglądarka internetowa to oczywiście w dalszym ciągu Google Chrome , który to jednak na przestrzeni ostatniego roku stracił odrobinę udziałów na rzecz konkurencji. Chrome z wynikiem 66,64 procent jest niezagrożony na pierwszym miejscu podium, ale interesująca rywalizacja odbywa się na kolejnych jego stopniach.Microsoft Edge osiągnął udział na poziomie 10,07 procent, wyprzedzając tym samym Apple Safari , legitymujące się rezultatem na poziomie 9,61 procent. W marcu 2021 roku Edge miał tylko 8,03 procenta udziałów, a Safari - 10,11 procent.

Source: StatCounter Global Stats - Browser Market Share

A gdzie konkurencja?

Potencjał Edge'a wydaje się kolosalny - w końcu na świecie sprzedaje się o wiele więcej komputerów z Windowsem niż mac OS. Eksperci sugerują przy tym, że rosnąca liczba użytkowników sprzętu Apple wybiera przeglądarki inne niż Safari. Firefox zgarnął w kwietniu 2021 roku 7,87 procent rynku. Z przeglądarki Opera korzysta 2,44 procent wszystkich internautów.Wszystkie inne przeglądarki internetowe, w tym chociażby Brave , mogą poszczycić się zaledwie 2,5 procenta udziałów. Kiepsko.Źródło: StatCounter