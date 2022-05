Apple Pay jest antykonkurencyjne. Tak twierdzi UE

Oskarżeń ciąg dalszy.



Apple zostało oskarżone przez Unię Europejską o naruszenie przepisów antymonopolowych w związku z systemem płatności bezprzewodowych Apple Pay. O co dokładnie chodzi?



Jedynie o to, iż według Unii Europejskiej, Apple nie dopuszcza do swoich rozwiązań firm trzecich i nie “odblokowało” NFC pozwalając tym samym na wdrożenie nowych usług do iOS.









Apple Pay jedną z najpopularniejszych usług w UE



Co ciekawe, Komisja Europejska nie zgadza się z decyzją Apple, która zakłada udostępnienie jedynie dostępu do danych wejściowych NFC przez zewnętrznych twórców. We wszystkich ze swoich pomysłów Apple miało dążyć tylko i wyłącznie do korzyści związanych z Apple Pay. I nie ma co się temu dziwić.



Warto pamiętać, iż nowe zastrzeżenia UE są na razie tylko wstępnym etapem ewentualnego postępowania antymonopolowego przeciwko amerykańskiej firmie. W oficjalnym oświadczeniu Apple przekazało, iż usługa Pay “to tylko jedna z wielu dostępnych dla europejskich konsumentów opcji dokonywania płatności”. Amerykanie twierdzą również, że ich technologia zapewnia “wiodące w branży standardy bezpieczeństwa i prywatności”.





fot. Apple



Jednocześnie Apple poinformowało, iż będzie ściśle współpracować z Komisją Europejską w kwestii rozwiązania ewentualnych sporów lub pojawiających się wątpliwości. Sytuacja pokazuje jednak, że UE nie ma zamiaru odpuszczać i będzie coraz bardziej naciskać największe firmy technologiczne na terenie Starego Kontynentu.



W ostatnich tygodniach UE przyjęła dwa ważne akty prawne, które mają szeroko przeciwdziałać negatywnym skutkom działalności firm z segmentu Big Tech. Jedną ze zmian jest między innymi Digital Markets Act, który ma zwiększyć konkurencyjność mniejszych przedsiębiorstw oraz zapewnić wyrównany dostęp do rynku europejskiego.



Czy Apple otrzyma karę za Apple Pay a samą usługę będą czekały zmiany? Szczerze mówiąc raczej w to wątpię. Sama technologia jest zbyt popularna, aby można było ją poważnie “ruszyć”.