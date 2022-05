Google Travel to w końcu użyteczna usługa. Wprowadzono mnóstwo nowości

Przydatne nowości zawitały do Google Travel

Źródło: Google

W większości miejsc na świecie szybko zbliża się lato, a w powietrzu unosi się znajomy szum związany z planowaniem podróży. Niezależnie od tego, czy masz już wybrany cel podróży, czy dopiero marzysz o ucieczce, Google oferuje narzędzia, które pomogą Ci się zainspirować i zbadać dostępne opcje, abyś mógł z łatwością dokonać rezerwacji, gdy nadejdzie właściwy moment.

Google Travel wzbogaciło się właśnie o nowości, które uprzyjemnią i ułatwią planowanie podróży. Mowa tu chociażby o usprawnionym systemie śledzenia cen oraz wyboru miejsc noclegowych. Dzięki temu znalezienie odpowiedniego hotelu bądź lotu ma zająć o wiele mniej czasu, a przy okazji oszczędzić niepotrzebny stres.Zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami w ostatnich latach znacząco wzrosło – Google poinformowało, żeniż przed pandemią koronawirusa. Nie ma w tym nic dziwnego, tym bardziej że internet oferuje obecnie szereg narzędzi pozwalających na np. sprawdzenie najtańszych lotów za pomocą zaledwie kilku kliknięć.Jednym z nich jest strona internetowa Google Travel , która właśnie została znacząco ulepszona. Internauci mogą teraz skorzystać z szeregu nowych funkcjonalności mających na celu usprawnienie całego procesu planowania podróży. Co dokładnie wprowadzono? Przede wszystkim od teraz. Jeśli w przeciągu najbliższych 3-6 miesięcy wykryte zostaną tańsze połączenia, to zostanie nam wysłana stosowna wiadomość e-mail. Do tej pory istniała opcja alertów na konkretny lot.Jeśli zaś chodzi o narzędzie Eksploruj, to tutaj pojawiła się specjalna. Pozwala ona na zawężenie wyszukiwania do miejsc, do których można dojechać w ciągu kilku godzin. Wtedy wystarczy wybrać dowolny cel podróży, a naszym oczom ukażą się przydatne informacje w postaci średnich cen hoteli czy przewidywanej pogody. Opcja ta ma pomóc w organizowaniu lokalnych wycieczek.Warto też wspomnieć o, które umożliwiają szybkie sprawdzenie miejsc z najpokaźniejszą liczbą restauracji, sklepów czy zabytków. Dzięki temu wybór odpowiedniego hotelu czy mieszkania będzie nieco bardziej intuicyjny. Jeśli zaś chodzi o nieco popularniejsze lokacje, to tu pojawiła się opcja „Gdzie się zatrzymać” – wtedy pojawi się podręczny przewodnik po okolicy.Od teraz można też wpisać określony punkt orientacyjny lub adres w wyszukiwarkę hoteli lub kwater wakacyjnych, a wyświetli się(samochodem lub pieszo). Dzięki temu zwiedzanie miejsc będących „obok siebie” stanie się nieco prostsze i wygodniejsze.W końcu dodano też. Kliknięcie specjalnej ikony przeniesie wybrane miejsce do sekcji zakładek, gdzie bez problemu można przeglądać zapisane lokalizacje. Brzmi super!Jeśli zaś chodzi o samo Google Travel, to gigant opisuje tę usługę w następujący sposób:Wszystkie powyżej opisane nowości powinny być już dostępne z poziomu internetowej wersji Google Travel. Koniecznie je sprawdźcie!Źródło: Google, wł.