Firefox 100 z mnóstwem nowości. Pobierz go już teraz

Firefox 100 - co nowego?

W sieci pojawiła się w końcu jubileuszowa wersja przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Firefox 100... dacie wiarę jak szybko leci czas? W każdym razie, nowe wydanie to całe mnóstwo ciekawych nowości, które warto sprawdzić, zwłaszcza jeśli na co dzień korzystasz z zupełnie innego rozwiązania.Fajną nowością w Firefoksie 100 jest nowa sekcja "Wygląd witryny" w menu Język i wygląd w Ustawienia -> Ogólne. To właśnie tam da się wybrać preferowany schemat kolorów dla witryn internetowych, które dostosowują się do schematów kolorów. Można wybrać jedną z czterech opcji: Motyw Firefox, Motyw systemowy, Jasny lub Ciemny.Firefox 100 to także obsługa podpisów lub napisów w filmach na YouTube, Amazon Prime Video i Netflix dla uwielbianej funkcji Picture-in-Picture (PiP) oraz obsługa podpisów wideo na stronach internetowych korzystających z WebVTT (Web Video Text Track).