Telegram Premium coraz bliżej. Pojawią się ekskluzywne naklejki i reakcje

Telegram już niedługo z wersją Premium

Już wkrótce komunikator Telegram wzbogaci się o specjalną wersję Premium, która zaoferuje chętnym użytkownikom przeróżne benefity. Będą mogli oni chociażby skorzystać z płatnych naklejek czy reakcji. Na razie brak istotniejszych szczegółów, lecz zapewne wkrótce się ich doczekamy.Kilkukrotnie mogliśmy usłyszeć o planach spieniężenia aplikacji Telegram . Osoby za nią odpowiedzialne nie ukrywają, że musi ona zacząć zarabiać nieco lepiej. Dlatego też niedawno zintensyfikowano wysiłki dotyczące sprzedaży przestrzeni reklamowej czy dodatkowych funkcji dostosowanych do grup, na których znajdują się setki albo tysiące użytkowników.To jednak nie wszystko. Okazuje się, że za pewien czas może pojawić się swego rodzaju subskrypcjadziałająca na wszystkim dobrze znanych zasadach. Chętne osoby zapłacą odpowiednią kwotę, czego skutkiem będzie odblokowanie części funkcjonalności. Tak przynajmniej wynika ze znaleziska, które pojawiło się na kanale Telegram Beta. Co dokładnie odkryto?We wczesnej wersji komunikatora zauważono. Jeśli ktoś zdecyduje się na wybranie odpowiedniej opcji, to wyświetli się okno proszące o zarejestrowanie się w usłudze i skorzystanie z dobrodziejstw płatnego abonamentu. Dosyć dziwne wydaje się jednak to, że wysłane na czat płatne reakcje nie będą widoczne dla darmowych konsumentów.Poza tym możemy spodziewać się specjalnym kreatorze awatarów, który pozwalałaby na łączenie gradientów z ulubionymi naklejkami itd. Możliwe że ta opcja także zostanie ukryta za paywallem. Na razie jednak nie do końca wiadomo, kiedy możemy spodziewać się debiutu Telegram Premium. Osobiście obstawiam, że szczegóły pojawią się w czerwcu podczas comiesięcznego przedstawienia nowości.Na razie więci liczenie na to, że Telegram rozsądnie rozegra wprowadzenie płatnej subskrypcji.Źródło: Android Police , Telegram Beta